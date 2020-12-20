AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, tartışmalara neden olan belediyeye ait restoranın logosunun, tepkiler sonrası kaldırılması sonrası, ‘’Tabela indi, rezalet bitti’’ yorumunu yaptı

AK Parti’nin tepkisi sonrası Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Kent A.Ş.’nin Kent Garden isimli restoranın HDP’ye benzer logosunun kaldırılması sonrası ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın açıklamalarına AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli’den açıklama geldi. ‘’Karşıyaka'da birkaç gündür ilçe değerlerimize saldırırcasına yapılan ve ilçemizin kırmızıçizgilerine dokunan HDP amblemi benzeri belediye restoranı logosu rezaletinin son bulduğunu vatandaşlarımıza gururla bildirmek isterim.’’ diye sözlerine başlayan Başkan Keseli, ‘’Belediye tarafından tabelanın indirilişine yönelik açıklamadaki hakaret içerikli ifadelerse, içinde muhtemel iki sebep barındırıyor. Bunlardan biri, gizli ortakları HDP'ye ayıp ettiklerini düşünüyor olabilirler. Diğeriyse, yanlıştan AK Parti sayesinde döndüklerini hazmedememe ihtimali olabilir. Peki, AK Parti ve Karşıyaka halkı olarak bu gaflete tepki göstermeseydik, gizli müttefikinizi normalleştirmek için bir sonraki hamleniz ne olacaktı? Daha ne kadar ileri gidecektiniz? Ülke çapında ödediğiniz seçim diyetinin Karşıyaka'ya düşen payında neler görecektik? Gaflet dalalete, dalalet hıyanete mi dönüşecekti? Yaptığınız bu rezilliğe ‘tesadüf’ diyerek Karşıyaka halkıyla dalga geçmeyi sürdürecek miydiniz? Daha önce stat karşıtı başkanın gidişinde olduğu gibi bir kez daha görüyoruz ki Karşıyaka'nın dokusuyla, ayarlarıyla, değerleriyle her kim oynamaya kalkarsa, Karşıyakalı o oyunu bozar, o elleri yakar.’’ dedi.

Yalan söylemeyin

Kent A.Ş. üzerinden yapılan bu yanlışın şirketin üzerine atılmaya çalışıldığını, ancak bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Belediye Başkanı’nın yaptığını hatırlatan AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, ‘’Bu da herkes tarafından bilinmektedir. Sakın ama sakın bize Atatürkçülük üzerinden yalan söylemeyin. Atatürkçülük boş lafla değil icraat ile olur. CHP'nin Atatürkçülük icraatını HDP benzeri logonun asılmasıyla gördük. Biz ise Zübeyde Ana'ya verdiğimiz tabelanın ineceği sözünü gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. Dünya Karşıyakalılar Günü'nde bu tabelanın inmesiyse ayrıca büyük anlam taşımaktadır. Zühtü Işıl'dan, isimsiz kahramanlara Yaşa Var ol Karşıyaka’’ dedi.

