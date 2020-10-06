Tablet dağıtımına Kiraz’dan başlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde online eğitime hiçbir biçimde erişimi olmayan çocuklara tablet dağıtmaya başladı. İlk tabletler Kiraz ilçesine ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi kent genelinde etap etap 3 bini aşkın tablet dağıtacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde eğitime desteği artarak sürüyor. Büyükşehir online eğitime erişimi hiçbir biçimde olmayan çocuklara tablet dağıtmaya başladı. İlk tabletler Kiraz ilçesinin Dokuzlar köyündeki dört haneye ulaştırıldı. Kiraz ilçesinden gelen taleplerin değerlendirilmesinin ardından bu ilçedeki 12 haneye de tablet verildi.

2/0 bin internet paketi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, online eğitime erişimi olmayan okul çağındaki çocuklar için kent genelinde 3 bini aşkın tablet dağıtacak. Aylık 4 GB’lik 20 bin internet paketinden oluşan online eğitim desteği de sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, bunların yanı sıra 25 bin çocuğa bot, mont ve 130 TL’lik kırtasiye kartı ulaştıracak. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için sabit ve mobil EBA erişim noktaları oluşturulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki hafta basın toplantısıyla çocukları için tablet desteği, internet desteği ve EBA erişim noktaları oluşturacaklarını açıklamıştı.

Başkanlarla toplantı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanlarıyla toplantılarına devam ediyor. Bugün 8 ilçe belediye başkanı ile bir araya gelen Başkan Soyer, ilçe belediyeler ile koordinasyonu sağlayarak yurttaşların sorunlarına hızla çözüm üretmek için yatırımları öncelik sırasına göre planladıklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, haftaya ilçe belediye başkanları toplantısı ile başladı. 30 ilçede hizmet sürelerinin 500 gününü tamamlayan ilçe belediye başkanlarının bugüne kadar kendi ilçelerinde gerçekleştirdiği yatırımların, devam eden projelerin ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirmek istedikleri projelerin ele alınarak yol haritasının oluşturulduğu toplantıların üçüncüsünde 8 belediye başkanı sunum yaptı.

Birlikte planlıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin,Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz katıldı. İlçe belediye başkanları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ilçelerinde hayata geçirdikleri yatırımlar için teşekkür ederek birlikte çalışmanın, birlikte adım atmanın ne kadar önemli olduğunu söyledi. İzmirli hemşehrilerin sorunlarına ve taleplerine hızla çözüm üretmek için birlikteliğinönemini vurgulayan Başkan Soyer, “Amacımız bütçe dönemine girmeden önce hayata geçireceğimiz projeleri ilçe belediyelerimiz ile öncelik sıralamasına göre planlamak ve bir yol haritası oluşturmak” diye konuştu.

Belediye bürokratları hazır bulundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve belediye bürokratlarının hazır bulunduğu toplantıda Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde devam eden yatırımları hakkında bilgi verdi, bazı çalışmaların da hızlandırılması için bürokratlarına talimat verdi.