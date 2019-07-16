Tadilat ayları için Buca'da moloz temizliği

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tadilat ve tamirat işlerinin artması üzerine, atıklar için harekete geçen Buca Belediyesi, sokaklardaki moloz kirliliğine özel çalışma başlattı.

Çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmeyi amaçlayan sistemle, evlerde yapılan tadilatlardan sonra ortaya çıkan molozlar, makul ücretler karşılığı konteynerler aracılığıyla kaldırılacak.

Yeşil ve temiz bir kent için çalışmalarına tam gaz devam eden Buca Belediyesi, kaçak molozlarını engellemek ve vatandaşların atıklarını bertaraf edebilmek için moloz toplama hizmetine devam ediyor.

Bucalıların ev tadilatlarında ortaya çıkan molozların kolayca bertaraf edilmesini sağlayan uygulama, kaçak moloz dökümleriyle oluşan çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Bucalı hemşehrilerin hizmetten faydalanabilmek için belediye 439 10 10 numaralı telefon hattını arayarak moloz müracaatında bulunabilecek veya Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne form ile başvuruda bulunabilecekler. Yapılan başvuruları uygun tarih ve zamanda planlamaya alan ekipler, o bölgelere konteyner bırakarak moloz atıklarına alabilecek.

Makul ücretler karşılığı gerçekleştirilen hizmet kapsamında 2, 4, 5 ve 6 metreküplük konteynerler talebe göre dairelere bırakılacak. Yapılan düzenlemeler sonrasında 35 çuvala kadar olan atıklar için 60 TL, 70 çuvala kadar olan atıklar için 120 TL, 90 çuvala kadar olan atıklar için 160 TL, 110 çuvala kadar olan atıklar için ise 200 TL hizmet bedeli alınacak.