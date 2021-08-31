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Tadilattaki spor salonunda yangın

Bornova'da tadilattaki spor salonu içerisindeki elyaflar tutuştu, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tadilattaki spor salonunda yangın
31 Ağustos 2021 Salı 15:17

İZMİR'in Bornova ilçesinde tadilattaki spor salonu içerisindeki elyaflar tutuştu, çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bornova ilçesine bağlı Kazım Dirik Mahallesi'ndeki tadilattaki spor salonunun içindeki elyaflar, henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.30 sıralarında tutuştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sırasında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.


 

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