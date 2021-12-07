Taekwondo şampiyonu öğretmen, öğrencilerine örnek oluyor

10 yaşında başladığı taekwondo sporunda başarıdan başarıya koşan beden eğitimi öğretmeni Elif Soytürk Akın, dereceleriyle öğrencilerinin hayatına dokunuyor

FATİH ÖZKILINÇ- Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde beden eğitimi öğretmenliği yapan Elif Soytürk Akın(36), taekwondo şampiyonalarında kazandığı çeşitli derecelerle hem ülkesini temsil ediyor hem de öğrencilerini motive ediyor. 10 yaşında başladığı taekwondo sporunda başarıdan başarıya koşan Soytürk Akın, 26 yıldır aktif olarak bu sporla uğraşıyor. Beden eğitiminin yanı sıra dördüncü kademe taekwondo antrenörü olan Elif öğretmen, “10 yaşımdayken bir arkadaşım karateye gidiyordu. Arkadaşım karateye gidince ben de karateye başlama kararı aldım. Ancak arkadaşım ‘sen bu kursa gelemezsin, ücretli’ dedi. Ben de bu sefer hırs yaptım. Tek başıma Buca’da Afet Evleri Kapalı Spor Salonu'nda karateye başlamak istedim orada taekwondo kurs verildiği için ona katıldım. Kendi kendime kayıt yaptırdım. Yanımda ailemin hiçbir ferdi olmadan kayıt yaptırdım. İlk taekwondoya başladığımda çok hırslı bir sporcuydum. Üçüncü yılımda Türkiye derecesi elde ettim. Beni beden eğitimi öğretmenliğine götüren süreçte taekwondo ile başladı. Bugün elde ettim kazanımlarımın hepsini taekwondo sayesinde kazandım” dedi.

“Benim için büyük gurur”

Hayatında sahip olduğu birçok şeyi taekwondo sporuna borçlu olduğunu ifade eden Elif öğretmen, “Hayatta istenilince her şeyi başarabileceğini ben taekwondo sayesinde öğrendim. Bugüne kadar birçok başarı elde ettim. Türkiye genelinde yaklaşık 30 madalya aldım. İki dünya 6 Avrupa derecesi kazandım. Bir kere de İslam Oyunları Olimpiyatında ikinci oldum. Bu spora çok emek verdim. Bu başarıları elde ettim ama bacağımda kırılmadık kemiğim kalmadı. Birçok sakatlık yaşadım ama olsun, hiç pişman değilim. 36 yaşımda Avrupa Taekwondo Pumse Şampiyonasında ülkeme madalya ile döndüm. Avrupa şampiyonu oldum. Benim için çok büyük bir gurur” diye konuştu.

Öğrencilerinin hayatına dokunuyor

Aldığı derecelerle öğrencilerine örnek olduğunu aktaran Elif öğretmen, “Bir çocuğun yetenekleri olabilir ama kendini keşfetmesi, bir şeyi gerçekten arzulaması, hedefi için çok çalışması çocuğun kendisiyle alakalı. Günümüzde birçok çocuk kendisinin farkında değil. Bu çok üzücü bir durum. Öğrencilerim arasında yeteneği olanları kendilerinin farkına varması için velilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Deniz feneri gibi bir öğrencimin bile hayatına dokunabilirsem bu çok büyük bir kâr benim için. Okulumda 20 saat ders veriyorum, ardından öğrencilerle antrenmanlar yapıyoruz. 25 kişilik öğrenci grubum var. İçlerinde çok özel yetenekli olanlar var. Onlar da derece elde etmeye başladı. İlk kez yarışmaya katılan öğrencimiz, iller arası turnuvada 3. oldu. Öğrencilerime, yaptığım sporla ilgili bütün tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım onların da başarılarını görürüm. Onların başarılı olması benim için çok şey ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

Veliler bilinçli olmalı

Öğrenci velilerine de tavsiyelerde bulunan Elif Soytürk Akın, “Herkes doktor, mühendis, öğretmen olmak zorunda değil. Kimileri sporcu olur. Kimileri resimle, müzikle uğraşır. Çocukların özel yetenek alanlarının desteklenmesi gerekiyor. Bu çok kıymetli bir şey. Velilerin çocuklarının yeteneklerini keşfetmesi konusunda bilinçli olması gerekiyor. Eğer çocukta sportif bir yetenek varsa onun üzerine gitmeli. Ben hayatımdaki her şeyi bu spora olan tutkumla kazandım. Gelecek nesiller de bunu yapabilir” şeklinde konuştu.