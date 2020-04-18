Tahliye edildikten bir gün sonra vuruldu

İzmir'de, ceza infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden tahliye edilen Aşkın Uyguner, evine gittiği arkadaşı Z.G. tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Yaralanan Uyguner tedavi altına alınırken, Z.G. gözaltına alındı.

Aşkın Uyguner, 15 Nisan günü, ceza infaz düzenlemesi kapsamında hükümlü olduğu cezaevinden salıverildi. Uyguner, cezaevinden çıktıktan 1 gün sonra Bornova'nın Erzene Mahallesi'nde yaşayan arkadaşı Z.G.'nin evine gitti. Birlikte vakit geçiren ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Z.G., Uyguner'i sağ bacağından tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Uyguner, hastaneye kaldırarak, tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan Z.G. ise dün gece yakalanarak gözaltına alındı.