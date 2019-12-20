Tahrik ve iyi halli ceza kararı bozulan çifte cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet

Çiğli'de, boşanmak isteyen eşi Ebru S.'yi bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle çarptırıldığı 16 yıl hapis cezasını çekmesi için konulduğu cezaevinden firar edip, 3 gün boyunca takip ettiği eski kayınvalidesi Emine Uysal (55) ile eski kayınbiraderi Harun Erdem'i (34) tabancayla vurarak öldüren Mahmut Yılmaz'a, 'tahrik ve iyi hal' indirimi yapılarak verilen toplam 30 yıl hapis cezası bozuldu.

Bölge Adliye Mahkemesi, cezada tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmasının yanlış olduğunu belirtip, Yılmaz'ı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Çiğli'deki 6847 Sokak'taki 17 numaralı bina önünde, 2005 yılında meydana gelen olayda, Mahmut Yılmaz boşanmak isteyen eşi Ebru S.'yi 6 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ebru S. kaldırıldığı hastanede sağlığına kavuştu. Olaydan sonra kaçan Yılmaz ise 2 yıl sonra yakalandı. Tutuklanan koca, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ebru S. de açtığı davayla eşinden boşandı. Mahmut Yılmaz, 2016 yılında ise Muğla Seydikemer Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, geri dönmedi.

18 Nisan 2016 tarihinde de eski eşinin annesi Emine Uysal ile kardeşi Harun Erdem'i park halindeki 35 HJS 14 plakalı otomobillerine bindikleri sırada kurşunlayarak, öldürdü. Polis, olaydan 2 gün sonra Yılmaz'ı İstanbul'da yakaladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut Yılmaz için 'tasarlayarak öldürme' suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Yılmaz 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, tahrik indirimiyle 2 kez 18'er yıla, iyi hal indirimiyle de 2 kez 15'er yıla düşürüldü.

Üst mahkeme kararı bozdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, cezayı az bularak, kararı temyiz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı, duruşmalı olarak yaptığı yargılamada bozdu. Sanığın, cinayetleri tasarlayarak işlediği, tahrik unsurunun oluşmadığını bildiren daire, 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay'ın kararı onaması halinde ceza kesinleşecek.















