Tahsin Yazıcı buluşma noktası olacak

Karabağlar Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapımını sürdürdüğü Tahsin Yazıcı Semt ve Kültür Merkezi, İzmir'in en büyük sosyokültürel tesislerinden biri olacak. Koronavirüs salgını geçtikten sonra yapılacak etkinliklerle, bölgenin önemli bir ihtiyacına yanıt verilecek

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tiyatro, konferans gibi etkinliklerin yapılabileceği 330 kişilik salon, düğün salonu, kurs odaları, semt merkezi gibi bir çok işlev barındıran tesisin yapımının hızla sürdüğünü vurguladı. Koronavirüs salgını geçtikten ve yaşam normale döndükten sonra bu tesisin yoğun olarak kullanılacağını hatırlatan Başkan Selvitopu, "Burada aynı anda birçok etkinlik yapılabilecek. Başta kadınlarımız olmak üzere vatandaşlarımız, semt merkezinden yararlanabilecek. Konferans ve tiyatro salonunda, Karabağlar'da özel önem verdiğimiz kültür-sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek. Yaşam normale döndüğünde, Karabağlar'ın önemli buluşma noktalarından biri olacak" dedi.

Çok işlevli salonlar...

Tahsin Yazıcı Semt ve Kültür Merkezi, 4 kattan oluşuyor. 6 bin 600 metrekare alana inşa edilen tesiste çok amaçlı tiyatro salonu, otopark, taziye salonu, mescit, derslikler, kafeterya, spor salonu, eğitim salonları, çocuk oyun odası, seminer odası, çocuk ve gençlik danışma merkezi, nikah ve düğün salonu yer alıyor.



