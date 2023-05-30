AK Partili Kurtulmuş: Meclis üzerine düşeni yapacaktır
AK Partili Kurtulmuş: Meclis üzerine düşeni yapacaktır
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye ittifakı, milletten 2'nci kez kırmızı kart yemiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye ittifakı, milletten 2'nci kez kırmızı kart yemiştir
0
YSK Başkanı Yener: Milletvekili kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi
YSK Başkanı Yener: Milletvekili kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi
0
Uçum: Milletvekilleri cuma, Cumhurbaşkanı cumartesi yemin edecek
Uçum: Milletvekilleri cuma, Cumhurbaşkanı cumartesi yemin edecek
0

Takside cinsel istismara '19 yaş' savunması

İzmir'de lise öğrencisi D.A. (15) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan taksi şoförü Umut Can Kader, (27), savunmasında kız çocuğunun yaşını 19 sandığını söyledi. D.A.'nın babası A.A. ise taksi şoförü ile kızının buluşmadan önce mesajlaştığını ve yaşını bilmemesinin mümkün olmadığını ifade etti

Takside cinsel istismara '19 yaş' savunması
30 Mayıs 2023 Salı 16:44

Evli ve 2 çocuk babası Umut Can Kader, 28 Mart'ta taksisine binen lise öğrencisi D.A.'ya iddiaya göre cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine aile, taksi şoföründen şikayetçi oldu. 7 Nisan’da polis tarafından gözaltına alınan Kader, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Umut Can Kader’in yargılanmasına İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu sanık Umut Can Kader, "Olay günü taksime bindi. Zor durumda olduğunu söyledi. Yaşını sorduğumda 19 dedi. Sonrasında sandviç yedik. Gidecek bir yerinin olmadığını söyledi. Boş arsa gibi bir yerde durup alkol aldık. Sonrasında yakınlaştık. Olayların buraya geleceği belliydi ancak yaşı konusunda bana bir şey söylemedi. Bana oturduğu yeri daha önceden söylemişti. Sonra oraya gittik. Bir evin kapısında bıraktım ve birkaç dakikaya döneceğimi söyleyip, gittim" dedi.

'YAZIŞMALARI SUNACAĞIM'

Duruşmada söz alan D.A.'nın babası A.A. ise olayın Umut Can Kader'in anlattığı gibi olmadığını söyledi. A.A, "Sanık ve kızım internet sitesinden tanışmışlar. Olay günü kızım evden sanık ile buluşmak için çıktı. Yazışmalarda bunlar mevcuttur. Bunlar kızımın telefonunda vardır. Yazışmaları karakola da sundum. Mahkemeye de sunacağım" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı erteledi.

Etiketler; #Takside cinsel istismar #izmir
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye ittifakı, milletten 2'nci kez kırmızı kart yemiştir
Sonraki Haber
AK Partili Kurtulmuş: Meclis üzerine düşeni yapacaktır
Konaklı gençler İş Eğitim Merkezi ile istihdama katılacak
Konaklı gençler İş Eğitim Merkezi ile istihdama katılacak
0
Buca’nın Kiraz Festivali’ne geri sayım başladı
Buca’nın Kiraz Festivali’ne geri sayım başladı
0
Urla’nın vizyon  projesi PARKURLA'da çalışmalar başladı
Urla’nın vizyon  projesi PARKURLA'da çalışmalar başladı
0
İZSU'dan müsilaj iddialarına yanıt: İzmir Körfezi’nde müsilaj yok
İZSU'dan müsilaj iddialarına yanıt: İzmir Körfezi’nde müsilaj yok
0
Bayındır'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
Bayındır'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 kişi yakalandı
0
İzmir'de sokaktaki cinayetin şüphelilerinden 'uyuşturucu' iddiası
İzmir'de sokaktaki cinayetin şüphelilerinden 'uyuşturucu' iddiası
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.