Takside tek-çift plaka uygulaması başladı

İzmir'de, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında, taksilerin trafiğe çıkış kısıtlanması başladı. Önlem kapsamında, kentte dün gece yarısından itibaren son hanesi tek olan plakalı taksiler trafiğe çıktı.

İçişleri Bakanlığı, koranavirüs ile mücadele kapsamında İzmir, Ankara ve İstanbul da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlama getirdi. Bakanlığın yayınladığı genelgenin ardından İzmir'de plakasının son hanesi tek olan ticari taksi sürücüleri trafiğe çıktı. Alınan karardan trafiğe çıktıktan kısa süre sonra solumlu dönüş aldığını ifade eden taksi şoförü Yılmaz Arslan, "Mal sahipleri olarak durak başkanları vasıtasıyla dernekten talepte bulunmuştuk. Bir yandan iyi oldu. 10-15 gündür sabah saat 10-11'de sefere kalkıp ertesi gün saat 08.00 gibi kontak kapatıyorduk. Uygulamanın faydasını gördüm. Bugün bir yolcu aldım 2 saat durağa dönemedim, çok yolcu vardı. İnşallah daha iyi olur biz de çok sevindik" diye konuştu.

Kimse dışarı çıkmıyor

Diğer yandan taksi şoförü Cafer Deniz ise uygulamanın yetersiz olduğunu kaydetti. Deniz, "Görüyorsunuz iş te yok yani, tekte çalışsak çiftte çalışsak aynı. Biz iki şoför çalışıyoruz iki vardiya, hani bir şoför çalışsa diğer şoför ne yapacak. Bir şoför çalışıp diğer şoför çalışmazsa olmaz. Zaten insan yok. 10 tane taksi de bıraksa iş yapamayız efendim, kimse dışarıya çıkmıyor." dedi.

Ardışık olarak devam

Dün saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidildi. Dün saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkatı. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde de konu valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek.