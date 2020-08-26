Buca Belediyesi, Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere kırsal bölgelerde artan imar affı fırsatçılarına karşı “Talana Ortak Olmayın” başlıklı uyarı yazıları asarak vatandaşları uyardı

Kentin yeşil varlığını korumak için mücadele eden Buca Belediyesi, İzmir’in akciğerleri konumunda olan Buca’nın kırsal bölgelerinde gittikçe artan hobi bahçeleri ve kaçak yapılara karşı vatandaşları uyardı. Belediye, özellikle Kaynaklar bölgesini uyarı pankartlarıyla donatırken Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, yeşil talanına karşı kararlılık mesajı vererek, “Buca’nın geleceğini ranta teslim etmeyeceğiz” dedi.

Buca Belediyesi, Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere kırsal bölgelerde artan imar affı fırsatçılarına karşı “Talana Ortak Olmayın” başlıklı uyarı yazıları asarak vatandaşları uyardı. Yazıda, “1 Ocak 2018’den itibaren imal edilen; kaçak yapı (düğün salonları, kafeteryalar, iş yerleri, konutlar, tarımsal amaçlı konutlar v.b.) yapan kişilere idari para cezası uygulanmakta, imar kirliliğine sebebiyet nedeniyle de Türk Ceza Kanunu’nun 184/1 maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulmaktadır. Kaçak yapı için ise de yıkım kararı verilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ranta teslim etmeyeceğiz

Kaçak yapılarla mücadelede kararlılık mesajı veren Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Buca’nın yeşili bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Eğer biz burada gözümüzü biraz kapatırsak, bir tane ağaç kalmayacak. Bizim bu bölge ile ilgili talimatımız çok açık ve net. Ne pahasına olursa olsun hiç kimsenin Buca’nın geleceğini ranta teslim etmeyeceğiz. Ne hobi bahçesine, ne gecekonduya, ne de bir tek ağacın kesilmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşları suça ortak olmamaları için de uyaran Başkan Kılıç, “Kaynaklar bölgesine herhangi bir yapı yapmayı kimse düşünmesin. Hobi bahçesi adı altında yapılan reklamlara da itibar etmesin. Ekiplerimiz, gece gündüz demeden havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor. Kaçak yapılara karşı yargı yoluyla ne gerekiyorsa yapıp gereken cezai işlemleri uygulayacağız. Bu arazileri yeniden yeşille buluşturacağız. Doğa düşmanları burada yaptıkları kaçak yapılara hemşehrilerimizi de ortak etmeye çalışıyor. Onların umutlarından kar sağlamaya çalışıyor. Buradan bir kez daha uyarıyorum. Bu suça ortak olmayın; umutlarınızı yeşil düşmanlarına bağlamayın. Doğa katillerine tavizimiz yok” dedi.