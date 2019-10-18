Tam bilete zam öğrenciye indirim

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda yeni tarife hazırlıyor. 1 Kasım'dan geçerli olacak tarifeye göre tam bilet 3 liradan 3 lira 56 kuruşa çıkıyor. Öğrenci bileti ise 180 kuruştan 160 kuruşa iniyor.

Tam ve indirimli biletlerde yüzde 13 ile 18 arası artış gerçekleşirken, öğrenci biletlerinde ise yüzde 9'a varan indirim yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım ücretlerini artan yakıt giderleri ve enflasyona göre yeniden düzenleme kararı aldı. Ulaşımda tam bilet, öğretmen ve 60-65 yaş arasındaki yolcuların ücretleri artırılırken, öğrenci biniş ücretlerinde ise indirim yapıldı. Yeni tarifede 3 TL olan tam bilet ücreti 3,56 TL; 2.50 TL olan öğretmen binişi 3 TL; 1,80 TL olan 60-64 yaş indirimli biniş ücreti ise 3 TL olarak düzenlendi. Öğrencilere ise yüzde 8,9 oranında indirim yapıldı ve 1,80 TL olan öğrenci biniş ücreti, 1,64 TL'ye düşürüldü.

Ulaşım ücretlerinde düzenleme yapılmasının enflasyon ve girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle zorunlu hale geldiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi, son düzenlemenin yapıldığı 16 Temmuz 2018'den bu yana maliyet kalemlerindeki artışa dikkat çekti. Geçen 15 aylık dönemde, ÜFE'de yüzde 18,82, TÜFE'de ise yüzde 21,10 oranında artış gerçekleşti.

İşte yeni tarife

1 Kasım 2019'dan itibaren geçerli olacak yeni tarifede, "Gittiğin Kadar Öde" uygulamasında tam bilet 3,26 TL, öğrenci bileti 1,44 TL, öğretmen binişi ve 60-64 yaş bileti 2,62 TL olacak. İki binişlik bilet uygulaması 9 TL karşılığında başlatılacak. Üç binişlik bilet fiyatı 13 TL, beş binişlik bilet fiyatı 20 TL, 10 binişlik bilet fiyatı 38 TL olarak uygulanacak.

90 dakika devam

İlk binişten sonraki 90 dakika içinde yapılacak binişlerin ücretsiz olması uygulaması ile 29 Nisan 2019'da başlatılan 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş avantajı sağlanan Halk Taşıt hizmeti yeni dönemde de devam edecek.

Büyükşehir açıklamasında ücretsiz ve indirimli ulaşımdan faydalananlar ise şöyle sıralandı: Büyükşehir açıklamasında avantajlı Posta dağıtıcıları, 65 yaş üzeri vatandaşlar, TÜİK Kartı, Basın Kartı, Şehit Ailesi Kartı, Gazi Kartı, Engelli Kartı, Engelli Refakatçi Kartı sahipleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ise toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanıyor. Ayrıca, 60-64 yaş gurubu vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenler de toplu ulaşım hizmetinden indirimli yararlanıyor.