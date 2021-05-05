EBELER TOPLUMU ŞEKİLLENDİRİYOR
EBELER TOPLUMU ŞEKİLLENDİRİYOR
0
EVLİLİKLERDE SORUNLAR ARTTI
EVLİLİKLERDE SORUNLAR ARTTI
0
DOKUZ DOĞURDU!
DOKUZ DOĞURDU!
0
ASLANLAR DA KORONAVİRÜS OLDU
ASLANLAR DA KORONAVİRÜS OLDU
0

Tam kapanma denetiminde araç kuyruğu!

İzmir'de, tam kapanma denetimleri aralıksız sürüyor. Denetim noktalarında araç kuyrukları oluşurken, sürücüler kontrollerden memnun olduklarını söylediler

Tam kapanma denetiminde araç kuyruğu!
05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:08

Geçen 29 Nisan'da başlayan tam kapanma sürecinde İzmir'in birçok bölgesinde olduğu gibi Konak'taki Alsancak Tren Garı önünde de, polis ekipleri sokaktaki denetimlerini sürdürdü. Denetim noktası önünde araç kuyrukları oluştu.  Özel araçların yanı sıra, yolcu minibüslerinde de kontroller yapıldı. Durdurulan araç sürücülerinden Serdar Fecir, "Biz tente işiyle uğraşıyoruz. Şu anda bir taşıma işimizle alakalı olarak dışarıdayız. Denetimler gerekli. Biraz kuyruk oluyor ama bekleme süresi kısa. Trafik hemen açılıyor. Denetim olmazsa olmaz. İzni olmayanlara yazacaklar cezayı, başka türlü olmaz" dedi.

Dışarıda olan vatandaşlardan Alperen Bina, "Teknik servis hizmetleri veriyoruz. Ameliyathane havalandırması da dahil birçok farklı kolda teknik servis hizmetimiz var. Dolayısıyla dışarıda olmak zorunda kalıyoruz. Görev belgelerimiz var, herhangi bir problem çıkmadı. Memur beyler ilgileniyorlar. Çok fazla trafik de olmuyor. Benim gördüğüm kadarıyla 3-5 araç sonra trafik açılıyor. Denetimlerin yapılması oldukça güzel" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tam kapanma #denetim
Önceki Haber
Yurttaki karantinadan kaçmak isterken öldü!
Sonraki Haber
Başkan Soyer'den 'eşit işe eşit ücret' imzası
Çiğli'de çatlaklar yüzünden 5 ev daha tahliye edildi
Çiğli'de çatlaklar yüzünden 5 ev daha tahliye edildi
0
Başkan Soyer'den 'eşit işe eşit ücret' imzası
Başkan Soyer'den 'eşit işe eşit ücret' imzası
0
Bornova'da 'askıda defter' kampanyası
Bornova'da 'askıda defter' kampanyası
0
Konak'tan iş garantili kurs!
Konak'tan iş garantili kurs!
0
İzmir'de mezarlıklar bayram sonuna hazırlanıyor
İzmir'de mezarlıklar bayram sonuna hazırlanıyor
0
Bayraklı'da 90 bin nokta dezenfekte edildi
Bayraklı'da 90 bin nokta dezenfekte edildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.