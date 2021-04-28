Tam kapanma tepkisi: Ya açlıktan öleceğiz ya da intihar edeceğiz!

Türkiye genelinde 18 gün boyunca uygulanacak tam kapanma süreci, seyyar satıcı ve sokak sanatçılarını da kara kara düşündürüyor. İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, “Kapanma yokken bile günde 50-60 lirayla çalışan seyyar satıcılarımız bu süreçte evlerinden çıkamayacak, ekmek parası kazanamayacak. Bu gidişle ya açlıktan öleceğiz ya da intihar edeceğiz” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ve 29 Nisan Perşembe akşamından başlayarak 17 Mayıs pazartesi sabahına kadar sürecek 18 günlük tam kapanma süreci, esnafı ve geçimini sokaktan kazanan çalışanları zor durumda bıraktı. İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, pandemi sürecinde ülke genelindeki 6.5 milyon seyyar satıcının iş yapamadığını, akrabalarından ve arkadaşlarından aldıkları borçlarla geçinmeye çalıştıklarını belirtti.

“TAŞ DEĞİLİZ Kİ 18 GÜN BEKLEYELİM”

İzmir’deki 200 bin seyyar satıcı ve sokak sanatçısının günlük 50-60 lira ile geçinmek zorunda kaldığını anlatan Laçin, “Normal günlerde bile bu parayı kazanmakta zorlanıyorduk. Bir de zabıta tarafından kesilen cezaları düşününce 1 haftalık kazancımız bu cezalara gidiyordu. Evimize zar zor ekmek götürürken bir de 18 günlük kapanmanın gelmesi bizleri çaresiz bırakıyor” dedi. Ekmeğini sokaktan kazanan ve günübirlik işlerle geçinen kesimin yasaklar sürecinde dışarı çıkamayacağını vurgulayan Laçin, “Peki devletimiz ‘evden çıkmayın’ dediği bu insanların ne yiyip içeceğini düşünmüyor mu? Zaten paraları yok, faturalarını ödeyemedikleri için elektrikleri, suları yok. Çocuğuna alacağı bebek bezi, bebek maması yok. Bu insanlar taş değil ki oturup 18 gün aç bir şekilde beklesinler” diye konuştu.

“YA AÇLIKTAN YA DA…”

Sabit esnafın bir kısmına sağlanan devlet desteğinin yetersiz olduğunu, seyyar esnafın ise hiçbir şekilde bu desteklerden yararlanmadığını aktaran Laçin, “Önümüzde fazla bir seçeneğimiz yok. Ya evimizde aç, susuz bir şekilde oturup ölümü bekleyeceğiz ya da bu duruma daha fazla dayanamayıp intihar edeceğiz. Zaten son 3 ayda hızla artan esnaf intiharları, önümüzdeki 18 günlük kapanmada daha da artacak gibi görünüyor. İnsanlar artık çaresiz ve açlıktan bunalmış durumda” ifadelerini kullandı. Yerel yönetimlerin elinden geldiğinde zor durumdaki ailelere gıda yardımı yaptığını fakat bunun da yetersiz olduğunu kaydeden Laçin şunları söyledi:

“ÇÖZÜM ÜRETMEK ZORUNDASINIZ”

“Madem tam kapanma kararı alınıyor o zaman çalışamayan insanların ihtiyaçlarını giderecek çözümler sunulmalıydı. Bu çözümler; evinin günlük geçimini sağlayacak kadar bir meblağ veya evin ihtiyacı olan gıda ürünlerinin verilmesi şeklinde olabilir. Yine bu süreçte elektrik ve su faturalarının da ertelenmesi sağlanmalıydı. Günlük çalışan ve günlük para kazanan birine ‘evinde otur’ diyorsan çözümünü de sunmak zorundasın. Yaşanacak olan ölümlerden, bu insanları zorla evlerine kapatanlar sorumludur.

“KAYIT ALTINA ALINSAYDIK FARKLI OLABİLİRDİ”

Yaklaşık 2 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve devletimize sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Eğer bizi kayıt altına alıp, sabit esnaftan uzakta belli bölgelerde yer gösterilerek çalışmamız sağlansaydı 18 günlük kapanma sürecinde gevrek, kestane, mısırcı gibi gıda ürün satan arkadaşlarımız çalışmaya devam edebilirdi. Yöneticilerimiz lütfen inisiyatif kullanarak bu zor süreci birlikte ve üzüntü yaşamadan aşmak konusunda sokak satıcılarına yardımcı olsunlar. Onların tek bir imzasıyla çözülebilecek sorunlar, intiharla bitmesin.”