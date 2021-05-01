Tam kapanmada Çeşme'nin nüfusu 10 kat arttı!

17 günlük tam kapanma yasağı ile Çeşme nüfusunun 10 kat artarak 500 bine dayandığını söyleyen Başkan Oran, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu

Yeryüzündeki cennet Çeşme tam kapanmayla birlikte özellikle İstanbullu yazlıkçıların akınına uğradı. 17 günlük tam kapanma yasağını Çeşme'deki evlerinde geçirmeyi tercih edenlerle birlikte kış aylarında 46 bin olan nüfus 500 bine dayandı. Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Yaz aylarında nüfusu 1 milyonu geçen Çeşme'miz tam kapanma sürecinde ciddi bir yoğunluk yaşıyor. Sokağa çıkma yasağını yazlıklarında geçirmek isteyen vatandaşlarımız Çeşme'ye akın etti. Yazlıklardaki doluluk oranımız yüzde 70'i geçmiş durumda. Otellerimizde de doluluk oranı oldukça arttı" dedi.

Toplanan çöp miktarının arttığını belirten Oran, "Nüfusumuzun arttığını toplanan çöplerden de rahatlıkla fark edebiliyoruz. Toplanan çöp miktarımız normalin 10 katına çıktı. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim" diye konuştu

"7 gün 24 saat görev başındayız"

Mevcut personel kadrosu ile yazın milyonlara hizmet vermekte zorlandığını ifade eden Oran, şunları söyledi:

"Çeşme'nin nüfusu 46 bin olmasına rağmen yaz aylarında 1 milyon nüfusa hizmet veriyor. Bu nedenle yaz aylarındaki performansımızla hizmet vermeye başladık. Tüm personel izinlerimizi iptal ettik. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması nedeniyle tüm ekiplerimiz gece gündüz mesai yaparak sahada çalışmaya devam ediyor. Bu zor günleri hep birlikte atlatmak için üzerimize düşen ne varsa yapacağız."

İkametini Çeşme'ye al çağrısında bulundu

Bir süre önce başlattığı "Adresim Çeşme" kampanyasının bu süreçte çok önemli olduğunun altını çizen Oran, Çeşme'de yazlığı olan ve yılın birçok ayını burada geçiren vatandaşlara çağrıda bulundu. Oran, "Pandemi sürecinde evlerine hiç dönmeyen yazlıkçılarımız var. Özellikle yılın 6 aydan fazlasını burada geçiren vatandaşlarımıza sesleniyorum, size daha iyi hizmet verebilmek için nüfusumuzu 50 binin üzerine taşımamız gerekiyor. Lütfen ikamet adresinizi buraya alarak, Adresim Çeşme kampanyamıza destek olun" şeklinde konuştu.