Tanyer Yapı'dan Urla'da yeni proje

Tanyer Yapı, şehrin karmaşa ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için önemli yaşam alanları sunuyor.

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, bulunduğu bölgenin kalitesini yükselten mimari tasarımları ve peyzaj uygulamalarıyla birlikte, İzmirliler kadar yurt içi ve yurt dışından da yoğun talep aldıklarını söyledi.Önemli olanın doğru lokasyonda, doğru projelere imza atmak olduğuna dikkat çeken Tanyer, "Yılların kazandırdığı deneyim ve müşterilerimizin bizlere duydukları güvenle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Sektörde yaşanan daralmaya rağmen yeni yatırımlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz insanların mutluluğudur. Bu nedenle doğaya saygılı ve insan odaklı modern mimarimizi vadi, orman ve deniz manzarasını görecek şekilde dizayn ederek konforlu yaşam alanları sunuyoruz" dedi.

Yapımı hızla devam eden BulutOrman Evleri projesinin yılın 2'nci yarısında ev sahiplerine teslim edileceğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, 20 bin metrekarelik inşaat alanına sahip projede 1 + 1, 2 + 1 ve 3 + 1 daire seçenekleri bulunduğu bilgisini verdi.

Urla Bademler Köyü yakınında 'Tan Urla' adlı yeni bir projeye daha başlayacaklarını da müjdeleyen Tanyer, projenin 250 bin metrekare alan üzerinde yine doğal yaşam konseptiyle yaşama geçirileceğini söyledi. Münir Tanyer projeye ilişkin şu bilgileri verdi: "Tan Urla, gerek ulaşım kolaylığı gerekse de yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla sağlıklı ve huzurlu bir yaşam arayanların yeni adresi olacak. Projemiz, ülkemizin önde gelen mimarlarından Nevzat Sayın'ın imzasını taşıyor. Tan Urla'da, yaşam kalitenizi artıracak organik sebze ve meyvelere rahatça ulaşabileceğiniz, günün her saati sizi aktif kılan spor, sosyal ve ticari alanlara sahip bir yaşam alanı oluşturacağız."