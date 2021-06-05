Tarih talan edildi, kapıya kilit vuruldu

Konak İlçesi Kubilay Mahallesi, Temaşalık Mevkii'nde yer alan üzerinde İmamı Cafer-i Sadık Tayyar, Urfu Naci Hazretleri, On İki İmam'ın başı yazılı bir tabela bulunan türbe yıllardır restore edilmeyi bekliyor. Kubilay Mahallesi sakinleri bir dönem defineciler tarafından içindeki mezarların tahrip edildiği türbenin restore edilerek inanç turizmine kazandırılmasını istiyor

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Tarih Projesi kapsamında 2016 yılında programa alınan Konak İlçesi Kubilay Mahallesi, Temaşalık Mevkii'nde yer alan üzerinde İmamı Cafer-i Sadık Tayyar, Urfu Naci Hazretleri, On İki İmam'ın başı yazılı bir tabela bulunan türbe harabeye döndü. Tarihçesinin hayli eski olduğu düşünülen ve şu ana kadar üzerinde araştırma yapılmayan, mahalle sakinlerinin Caferi Tayyar Sadık Dede dediği, kubbeli ve müştemilatı olan 4 mezarlı türbe inanç turizmi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni bekliyor. Kubilay Mahallesi sakinleri, bir dönem defineciler tarafından içindeki mezarların tahrip edildiği türbenin restore edilerek inanç turizmine kazandırılmasını istiyor.

Mezarlar mahvoldu

İçi harabeye dönen ve inanç turizmine kazandırılması beklenen türbeyle ilgili gazetemize değerlendirmelerde bulunan Kubilay Mahallesi Muhtarı Ünal Kalfa, "2016 yılında Aziz Kocaoğlu'nun büyükşehir belediye başkanlığı döneminde türbeye erişimi sağlayan taşınmaz istimlâk edildi. Burası inanç turizmiyle ilgili ziyaret edilebilecek bir yere dönüştürülmek istendi. Ancak 2016 yılından bu yana hiçbir şey yapılmadı. Bu süreçte boş kaldığı için binaya defineciler dadandı. Bu türbenin içini kazdılar, mezarlar falan mahvedildi. Ben bu durumu zaman zaman gündeme getirdim ama bir sonuç yok. Konuyu önceki İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a kadar iletim. Kendisi gelip türbeyi incelemek istediğinde ise anahtar olmadığı için içeriye giremedi. Ben bunları dile getirdiğim halde hala yapılan bir işlem olmadı. En son İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir yazı geldi. Gelen yazıda 'Belediyemizce yürütülen İzmir Tarih Projesi kapsamında, Kemeraltı ve Çevresi kentsel ve 3. Derece arkeolojik sit alanı içerisindeki nitelikli yapı stokunun korunarak kente kazandırılmasını sağlamak amacıyla, tapunun 1568 ada 47 ve 48 numaralı parsellerinde kayıtlı, içerisinde eski eser şerhli bir türbeyi bulunduran yapı grubunun bütüncül bir şekilde ele alınarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlatılması kararı alınmış olup bu projelerin elde edilmesine yönelik hizmet alım sürecinin başlatılmıştır' denildi. Ama üzerinden 3 ay geçti bir şey yapılmadı. Türbenin içinin temizliği dahi yapılmadı. Kapısı kilitli içeriye giremiyoruz, içinde çöpler var, böcekler çıkıyor. İçerisi kazık vaziyette. 8 metre derinlikte 3 metre genişliğinde kazılmış halde. Bunu Emniyet'e bildirdik ama bunu yapan kimseler yakalanamadı" diye konuştu.

Mahallenin canlanması için önemli

Türbenin yıllardır atıl kaldığını ifade eden Kalfa, "Türbenin üzerinde İmamı Caferi Sadık Tayyar Urfi Naci Hazretleri yazması nedeniyle Alevi kanaat önderlerinin de ilgisini çekti. Büyükşehir gelip iki üç defa kilidi değiştirdi. İçeriye girme şansım yok. Anahtar bende olmuş olsa ben ilaçlatır, temizlettirirdim. Bize de güvensizlikleri var demek ki bize de anahtar bırakmıyorlar. Ama kendileri de bir şey yapmıyor. Burasının insanların ziyaret edebileceği bir yer olmasını istiyoruz. Alevi kardeşlerimizden burayı görmek isteyenler var ama içeriye girme şansları yok. İçeride önceden dört mezar vardı şimdi ise sağlıklı bir şekilde kalan bir mezar var. Mahallemizin canlanması için burası çok önemli. Yıllardır derdimiz bu. Biz çaba gösteriyoruz ama gayret yok" dedi.

İmamı Cafer-i Sadık Tayyar Türbesi

1568 Ada 47 Parselde Konumlanan Türbenin Restorasyonu Kubilay Mahallesi, Temaşalık Mevkii'nde, sıkışık konut dokusu içerisinde erken Osmanlı dönemine tarihlenen bir türbe yer alıyor. Türbenin üzerinde İmamı Cafer-i Sadık Tayyar, Urfu Naci Hazretleri, On İki İmam'ın başı yazılı bir tabela bulunuyor. İçerisinde sanduka tipi dört mezar bulunan türbe, sekizgen planlı olup, üzeri yaklaşık 30 cm. yüksekliğinde bir kasnağa oturan, yarım küre şekilli bir kubbe ile örtülü. İslam kültürü bağlamında son derece önemli ve bölge içerisindeki en eski yapılardan biri olması nedeniyle türbe, restore edilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Tarih Projesi 2016 yılı programına alınmıştı. Yan parselde konumlanan ve türbeye erişimi sağlayan taşınmaz da kamulaştırma programına alınarak kamulaştırma yoluyla Büyükşehir Belediyesine mülkiyetine geçmiş ve yan parselde konumlanan taşınmaz içerisindeki yapıların İslam kültürü ile ilişkili sanat dallarında eğitim ve sergileme amaçlı bir program doğrultusunda dönüştürülmesi önerilmişti.