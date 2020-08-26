Tarihi binanın  çatısında yangın

Konak'ta tarihi yapının çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, binayı sarmadan kontrol altına alındı.

Tarihi binanın  çatısında yangın
26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:02



Yangın, önceki gün saat 18.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi'ndeki iki katlı tarihi bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanı gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirirken, olay yerine AKS 110 ve polis ekipleri de sevk edildi. 7 itfaiye ekibi, yangına merdivenle müdahale ederken, cadde hem trafiğe hem de yaya girişine kapatıldı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, trafik de yeniden normal akışına döndü. 
 

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