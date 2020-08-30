Tarihi çarşıda gece mesaisi

İzmir’in en önemli alışveriş merkezlerinden Kemeraltı Çarşısı’ndaki yağmur suyu kanalları tıkanma ve koku oluşumuna karşı İZSU ekipleri tarafından özel araçlarla temizleniyor. Çalışmalar çarşıdaki ticari hayatı olumsuz etkilememek için gece saatlerinde yapılıyor

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda altyapının sağlıklı bir şekilde çalışması için temizlik ve bakım çalışmalarını ticari faaliyetlerin sona erdiği gece saatlerinde gerçekleştiriyor. Yağışlı havalarda tıkanma ve taşma yaşanmaması aynı zamanda koku oluşumunu önlemeyi hedefleyen çalışma kapsamında Kemeraltı’ndaki yağmur suyu kanalları basınçlı suyla temizleniyor. Düzenli olarak yapılan temizlik çalışmaları sırasında kanallara atılmaması gereken çok sayıda yabancı madde de çıkarılıyor. Başta sigara izmariti olmak üzere ızgaralardan geçebilecek boyuttaki yabancı maddelerin kanallara atıldığını belirten İZSU yetkilileri, yağmur suyu kanallarının çöp kutusu gibi kullanılmasının önemli sakıncaları olduğunu dile getirdi. İZSU Genel Müdürlüğü kanal temizliği çalışmalarını tüm ilçelerde artan bir tempoyla sürdürüyor.