Tarihi değeri olan karakılçık buğdayının hasadı başladı

Karakılçık Buğdayının kaybolmaya yüz tutmuş olan tohumunu bulup çoğaltan ve taş değirmende öğüterek adına “Ata Ekmeği” denen ekmeği üreten Seferihisar Belediyesi, bu senenin Karakılçık buğday hasadına başladı.

2011 Yılında Seferihisar’ın Gödence köyünde tesadüfen bulunan bir avuç Karakılçık Buğdayının serüveni, 1 dönüm tarla ile başlayarak şu anda 300 dönüm tarlaya ulaştı.

Tamamen doğal olarak Karakılçık Buğdayından elde edilen un ile Turgut ve Ulamış köylerinde yaşayan kadınların taş fırınlarda yaptığı ekmekler, Seferihisar Belediyesi tarafından işletilen bakkallarda tüketici ile buluştu.

Seferihisar Belediyesi’ne ait e-ticaret sitelerinde en çok satılan ürünlerden biri olan Ata Ekmeği ve bu ekmeğin yanına en çok yakışan, sadece Seferihisar’a özel olan Armola Peyniri Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Karakılçık ve Armola Şenliği’nde bir kez daha ilgi odağı olacak.

3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak şenliğe yoğun ilgi beklediklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Karakılçık Buğdayı ile ilgili yaptıkları “Alım Garantili Buğday” projesiyle kaybolmak üzere olan tohumu şu an 300 dönüm tarlada ürettiklerini ve köylüyü tekrar toprakla buluşturduklarını söyledi. Yetişkin “Bu proje ile belediye olarak devletin buğday için açıkladığı taban fiyatını baz alarak, açıklanan fiyatın üç mislini köylümüze vereceğiz. Bu şekilde köylümüz daha çok kazanacak ve bu sayede daha çok üretecek. Seferihisar Belediyesi olarak bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz, her zaman üreticimizin yanındayız” diye konuştu.