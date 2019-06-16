Tarihi Elektrik Fabrikası için fikirler geliştirildi

İzmir'in kültürel ve sosyal hayatına yön verecek projelerden biri olan Tarihi Elektrik Fabrikası için düzenlenen fikir yarışmasının ödül töreni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'n katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye genelinde 39 üniversiteden 130 projenin katıldığı yarışmada birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin yanı sıra 5 eşdeğer mansiyon, 2 jüri özel ödülü, 10 teşvik ödülü de genç mimarlara verildi. Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin kentin sosyal ve kültürel hayatında yol gösterici olması hedefiyle mimarlık öğrencilerine yönelik düzenlediği 'İzmir Elektrik Fabrikası Ne Olmak İster?' başlıklı ulusal öğrenci fikir proje yarışmasının ödül töreni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla İzmir Mimarlık Merkezi'nde gerçekleşti.

Kent adına mücadele

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı H. İbrahim Alpaslan, son 2 yıllık süreçte oda olarak birçok kentli ile birlikte Elektrik fabrikasının kamu mülkiyetinden çıkmaması ve kent yaşamına katılması için mücadele etmekte olduklarını dile getirerek, "Bu yarışmayı da aslında mücadelenin parçası olarak kurguladık" diye konuştu.

Alpaslan şunları söyledi: "Vurgulamaya çalıştığımız şey elektrik fabrikasının herhangi bir yapı olmadığı, kentsel bellekteki yerinin yanı sıra mekânsal olarak da harap görünüşüne rağmen olağanüstü bir potansiyel taşıdığıydı. Bu potansiyeli açığa çıkarmak için mimarlık öğrencilerine güvendik, ve açıkçası sergiyi gezdiğimizde ne kadar doğru bir karar verdiğimizi net görüyoruz.

Büyükşehir Belediyemizin de bu yapıyı satın alma kararı gerçekten cesurca bir karardı ve sadece bizlerin değil ilerideki kuşakların da takdirle anacakları bir karar olacak. Umarız satın alma süreci de sorunsuz şekilde tamamlanır ve yapının kent hayatına yeniden katılmasını sağlayacak projeleri elde ederiz. İzmir'in geçmişine tasarımın gücüyle sahip çıkan bir tavırla fark yaratmasını diliyoruz. Kentimizde çok sınırlı kalan bu yapılara sahip çıkmak için ender fırsatları iyi değerlendirmeliyiz"

Yol gösterici olacak

Törende kısa bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise gençlerin emeklerini çok kıymetli bulduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tarihi Elektrik Fabrikasını 35 milyon TL vererek satın aldık ve fakat Cumhurbaşkanı henüz onaylamadığı için tarafımıza geçmedi. Eğer bir kaza olmazsa burası için bu kez ulusal mimari yarışma düzenleyeceğiz ve gençlerimizin fikirleri şartname oluşturmakta bizler için yol gösterici bir rehber niteliği taşıyacak."

Ödül alanlar

Birincilik ödülü

Nimet Değertaş, Melike Kavalalı, Berin Erikci (MEF Üniversitesi)

Proje 'Geçmişin izleri, geleceğin çizgileri' bakışını taşıyor. Yapının kent ile temas eden, kullanıcı odaklı etkinlik aksı ile planlanmış, sergi, bienaller ve konser gibi tamamen kamuya açık kültürel bir odak merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Bina arasındaki işlevsel ünitelerin birbirine köprü ile bağlanması planlanmakta.

İkincilik ödülü

Berrin Karadağ, Emre Aydın, Halil Durmuş, Nasibe Nur Dündar (İTÜ)

Elektrik Fabrikası'nın uzun yıllar İzmir'e elektrik dağıttığı ve tu"m İzmir'e enerji kaynağı olduğu göz önüne alınarak oluşturulan projede yeniden bir üretim senaryosu kuruldu. Tarihi Elektrik Fabrikası'na mahalle kültürüyle, gençlik merkezini harmanlayan bir üretim işlevi yükleniyor.

Üçüncülük ödülü

Handenur Aksu, Dilek Turhan (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Slogan; 'Teknosentez Fabrikası' Yeni nesil zanaat hareketi anlayışıyla eski ve yeni kuşak zanaat hareketlerinin biraraya getirilmesi amaçlanıyor. Projede öncelikli amaç; işlevi ve mimarisiyle kent belleğinde önemli bir yere sahip olan yapının, zanaatların bugünkü teknolojiyle buluşma evrelerini göstermesi

Mansiyon ödülleri

Eşdeğer Mansiyon: Sümeyye Uçar, İlda Ersezer / Yıldız Teknik Üniversitesi

Eşdeğer Mansiyon: Fatih Endez, Saffet İlkay Kaya / Yıldız Teknik Üniversitesi

Eşdeğer Mansiyon: Ege Alp Esassolak, İrem Sezer / İstanbul Teknik Üniversitesi

Eşdeğer Mansiyon: Utku Doğanay, Beyza Ayaz, Abdurrahman Furkan Balcı / TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Eşdeğer Mansiyon: Abdülkadir Öztürk / Karabük Üniversitesi,

Özlem Kan, Şeyma Bengü Özmutlu / Yıldız Teknik Üniversitesi