Tarihi Saat Kulesi, Alzheimer Günü için mor ışıkla aydınlatıldı

Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kules, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla bu hastalığın rengi olarak kabul edilen mor ışıkla aydınlatıldı.

Tarihi Saat Kulesi, Alzheimer Günü için mor ışıkla aydınlatıldı
20 Eylül 2019 Cuma 13:26

İzmir'de, Alzheimer hastalığına karşı toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce harekete geçildi. Konak Meydanı'ndaki tarihi Saat Kulesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla hastalığın rengi olarak kabul edilen mor ışıkla aydınlatıldı. Büyükşehir'in farkındalık çağrısına STK'lar, Ege Üniversitesi Hastanesi, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Alzheimer Derneği tarafından da destek verildi.


Kaynak: DHA
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