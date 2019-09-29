Tarihi tütün deposu için destek bekleniyor

Bergama'daki 150 yıllık tütün deposunu, Akdeniz kültürünü yansıtan kültür merkezi haline çevirmek için yapılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne yapılan hibe başvurusundan faydalanmak için 28 bin lira harcanması ön koşulu nedeniyle destek bekleniyor.Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi İspanyol asıllı Jose Manuel Garcia Torres'in 5 yıl önce ilk kez ziyaret ettiği ve hayran kaldığı Bergama'da, İtalyan öğretmen ve gastronomist Gabriel Castellana ile birlikte başlattığı 150 yıllık bir tütün deposunun restorasyonu için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne yapılan hibe başvurusu kabul edildi. Ancak hibeden faydalanmak için tütün deposuna, 28 bin lira harcanması ön koşulu arandı. Depo yönetimi, hibeden faydalanmak ve restorasyonu tamamlamak için yardım kampanyası başlattı. 28 bin lira hedefine 49 kişi destek verince, 20 bin 180 lira toplandı. Ancak hedefin gerisinde kalındı.

Destekçilere ödül

Amaçlarının Akdeniz coğrafyasının sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve bunun için ortak çalışmayla birlikte üretimi destekleyen yerel koruma modelini geliştirmek olduğunu belirten Jose Manuel Garcia Torres, "Bu sebeple 150 yıllık geçmişe sahip eski tütün deposunda uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler, zanaatkarlar ve destekçilerden oluşan uluslararası bir ekiple restorasyona başladık. Restorasyonu tamamlamak için İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'ne hibe başvurusunda bulunduk. Başvuru kabul edildi. Ancak hibeden faydalanmak için tütün deposuna 28 bin lira harcanması ön koşulu arandı. Biz de bu paranın toplanması için yardım kampanyası başlattık. Şuana kadar destek veren 49 kişiden 20 bin 180 lira toplandı. Hedefimize ulaşmamıza çok az bir miktar kaldı" dedi. Yapılan desteklerle hedeflenen miktarı toplayıp bir an önce restorasyonu tamamlamayı istediklerini belirten Torres, yardım kampanyasına Bergama'dan yeterince destek gelmemesine şaşırdıklarını da ifade etti.

Kampanyanın sonlanmasına 10 gün kaldığını hatırlatan Torres, "Bu süre içerisinde kalan küçük miktarın kapanacağını düşünüyorum. Destekçilerimize birçok ödül ya da anı armağan ediyoruz. Bunlar atölye sürecinde katılımcılar tarafından üretilen depo damgalı çanta, tişört, kitapçık, şapka, magnet, çizim malzemeleri ve eskiz defterleri gibi hediyelerden oluşuyor" dedi.