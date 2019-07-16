'Tarihimiz, iktidarlara karşı yapılan gayrimeşru müdahalelerle dolu'

Ege Üniversitesinde düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Hasan Mert, “19. Yüzyılın ortalarından itibaren belirli aralıklarla askeri müdahalelerin yaşandığı bir ülke olan Türkiye, aslında darbe kavramlara hiç yabancı değil. Tarihimiz, meşru iktidarlara karşı yapılan gayrimeşru müdahalelerle dolu ne yazık ki” dedi.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında EÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından “Türkiye Demokrasi ve Darbeler Tarihi” konferansı düzenlendi. Konferansı Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Mert verdi.

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Bilim Kültür Amfisinde gerçekleştirilen programa, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, şehit yakınları, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Necdet Erdilek, 15 Temmuz kanlı darbe girişimini lanetleyerek, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde darbe girişimlerinin asla sonuca ulaşamayacağını belirtti.

15 Temmuz’un son olması en büyük temennimiz

Sözlerine Mehmet Akif’in bir dörtlüğüyle başlayan Prof. Dr. Hasan Mert; “Türkiye için darbe tarihi, günümüzden 150 yıl önceye kadar dayanmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde başlayan darbe girişimleri tekerrür ederek bu zamana kadar gelmiştir. Darbe, cunta, muhtıra, kalkışma… 19. Yüzyılın ortalarından itibaren belirli aralıklarla askeri müdahalelerin yaşandığı bir ülke olan Türkiye, aslında bu kavramlara hiç yabancı değil. Tarihimiz, meşru iktidarlara karşı yapılan gayrimeşru müdahalelerle dolu ne yazık ki. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden günümüze kadar yaşanan askeri darbeleri ve girişimleri; aktörleri, nedenleri, dış bağlantıları ve sonuçları itibariyle ele alarak sizler için masaya yatırdık. Son örneğini üç yıl evvel 15 Temmuz’da yaşadığımız ve milletçe püskürtmeyi başardığımız bu kanlı girişimin, darbeler tarihimizin sonu olması ise en büyük temennimiz” dedi.

Tarihteki darbe girişimlerin örnek veren Prof. Dr. Hasan Mert, “Sırasıyla ‘Kuleli Vakası’, ‘Sultan Abdülaziz’in Tahttan İndirilmesi’, ‘Ali Suavi olayı-Çırağan Baskını’, ‘31 Mart Vakası’, ‘Bab-ı Ali Baskını’, ‘27 Mayıs 1960 İhtilali’ , ‘1971 Muhtırası’ ,’1980 Darbesi’, ‘28 Şubat Olayları’ ve ‘27 Nisan 2007 E-Muhtırası’nı darbe örnekleri olarak gösterebiliriz” diye konuştu.

Prof. Dr. Mert, 15 Temmuz Darbe girişiminin kırılma anının Astsubay Ömer Halisdemir’in darbeci Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurmasıyla gerçekleştiğini ve darbenin seyrinin değiştiğini belirtti. Ülke olarak zorlu süreçlerde bir olunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mert, “Ülkemizde yaşanan bu girişimin son olmasını diliyorum” dedi.

Konferans bitiminde Prof. Dr. Necdet Erdilek, Prof. Dr. Hasan Mert’e “Teşekkür Belgesi” takdim etti. Etkinlik sonunda Anadolu Ajansı arşivinden oluşan “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” gezilerek hatıra fotoğrafı çekildi.