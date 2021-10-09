Tarım alanına mermer ocağı

Tire'nin kızılçam ormanları ile kaplı Kartal Dağı'na yakın mesafede orman ve tarım alanları içerisine yıllık 500 bin ton kapasiteli mermer ocağı kurulmak isteniyor. Projeye ilişkin ÇED süreci başlatılırken yöre halkı ise bölgenin geleceğine zarar verecek projeye karşı çıkıyor

FATİH ÖZKILINÇ- Tire'nin Küçükkale ve Büyükkale Mahalleleri mevkiinde Kartal Dağı'na yakın mesafede orman ve tarım alanları içerisinde mermer ocağı projesi için Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlatıldı. 7 milyon 356 bin 821 TL 113 kuruşa hayata geçirilecek projeye 325 metre mesafede konut alanları bulunuyor. Yıllık 500 milyon metreküp üretim yapılması beklenen projeye ilişkin 26 Ekim tarihinde halkın katılım toplantısı düzenlenecek. Projeye tepki gösteren yöre insanı ise mermer ocağının bölgenin oksijen deposu ve tek kızılçam ormanı olan Kartal Dağı'na ve tarımsal üretime zarar vereceğini belirtiyor.

Vatandaşın görüşüne açıldı



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada söz konusu projeye ilişkin "İzmir ili Tire ilçesi sınırları içerisinde EMERALD Taşımacılık MAD. İNŞ. TUR. Depo Antrepo Hizmetleri Dan. Tarım Ürünleri Organizasyon İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından yapılması planlanan 201900043 VE 202000923 ruhsat numaralı sahalarda II-B grubu mermer ocağı projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır. Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 26/10/2021 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir. ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Halkın Katılımı Toplantısı yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur" denildi.

Talana izin vermeyeceğiz!



Söz konusu projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kartal Dağı Platformu kurucusu Recep Özen, Mermer ocağının Küçükkale, Büyükkale, Mehmetler, Üzümler, Alaylı, Kurşak, Hasançavuşlar ile Aydın'a bağlı Habibler köylerine zarar vereceğini söyledi. Kartal Dağı'nın bölgenin tek kızılçam ormanı olduğunu belirten Özen, "EMERALD madencilik 2006 yılında aldıkları 99 hektarlık maden arama iznini 105 hektara çıkarmış. Bu dağ bizim, torunlarımızın geleceği. Bu dağ bölgenin oksijen, su deposu. Biz buranın talan edilmesine izin vermeyeceğiz! Bizim köyümüzde zeytin ağaçlarımız var. Yaşam alanlarımıza 325 metre mesafede şantiye kurmak istiyorlar. Maden yasasına göre zeytinliğe 3 kilometre mesafede sanayi kuruluşu yapamazsın. Ama bunlar yasa tanımıyor. Tarımsal üretime engel olunuyor. Sadece bugünkü tarımsal üretimi etkileyen bir proje değil. Geleceğimizi karartıyoruz. Şu an bile ovalarımız susuzluktan kırılıyor. Çünkü yağmur yağmıyor. Bu dağ talan edilirse, yeraltı sularımız kaybolursa gelecekte hiç tarımsal üretim olmayacak. Bu bölgenin geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Örneğin burada yem bitkisi üretmezsek hayvancılık biter. Gıda maddesi üretmezsek kendimiz biteriz. Biz burada böyle bir şeye izin vermeyeceğiz. 26 Ekim tarihinde bu projeye ilişkin Halkın Katılımı Toplantısı yapılacağı açıklandı ama toplantının Küçükkale'de mi Büyükkale'de mi yapılacak bilmiyoruz. Kaçak güreşiyorlar. Biz burada canımızı ortaya koyacağız, kendimizi gerekirse dağdaki bir çam ağacına bağlayacağız. Buna izin vermeyeceğiz. Yapılacak toplantıyı da sabote edeceğiz" açıklamasında bulundu.