İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından tarım alanında çalışmalar yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve geleneksel hale gelen "Tarım Gençlerle Yükseliyor" fikir yarışmasının kazananları belli oldu.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve "Bitkisel ve Hayvansal Üretim", "Tarımsal Pazarlama ve Markalaşma", "Tarımda Bilişim ve Teknoloji", "Kırsal Kalkınma ve Kadın" konu başlıklarında açılan "Tarım Gençlerle Yükseliyor" fikir yarışmasına gençler tarafından gösterilen ilginin ülkemiz için stratejik öneme sahip tarımı sürdürülebilir kılmak adına oldukça önemli olduğunu söyledi. Gençlerin tarım ve hayvancılık sektörünün içinde tutulmasının sektörün devamlılığı ve yenilikçi yaklaşımlarla güçlenmesi adına oldukça değerli olduğunu ifade eden Işınsu Kestelli, 129 yıldır İzmir'e ve ülke ekonomisine hizmet eden İzmir Ticaret Borsası olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda evrensel değerler ışığında çalışmayı ilke edinmiş bir kurumuz. Başarıların tesadüflerin eseri değil, istikrarlı çalışmaların ürünü olduğuna inanıyoruz. Buradan hareketle, bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikir Yarışmamızla tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençlerimizi destekleyerek yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına öncülük ettik. Yarışmaya ilgi her geçen yıl katlanarak artıyor. Gençlerin tarıma duydukları bu ilgi bizleri oldukça mutlu ediyor. "Gelenekten Geleceğe" anlayışıyla hareket eden İzmir Ticaret Borsası olarak bu yolda her zaman gençlerimizin arkasındayız" diye konuştu.

20 Aralık 2019'da başvuruların tamamlanmasının ardından Borsa Yönetimi, akademisyenler ve resmi kurum temsilcilerinden oluşan jüri tarafından, yarışma şartnamesine uygunluk gösteren 150 projenin belirlenmesinin ardından, iki etapta yapılan değerlendirmeler sonucunda birinci olan proje 5 bin, ikinci olan proje 3 bin 500, üçüncü olan proje ise 2 bin 500 TL para ödülü almaya hak kazandı. İlk üçün yanı sıra jüri tarafından fikri uygun görülen üç kişiye de bin 500'er TL başarı ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Jüri değerlendirmesi sonucunda ödül kazanan 6 kişinin yanı sıra sergilemeye lâyık görülen proje sahiplerine yakın tarihte İzmir Ticaret Borsası'nda düzenlenecek sergi ve ödül töreni ile ödül ve katılım sertifikaları takdim edilecek.

Yarışmada ödül kazananlar

1.lik ödülü: Salih Budur - Kendi suyunu kendi karşılayan akıllı sera

2.lik ödülü: İrfan Çözge - Solucan gübresi için akıllı kasa tasarımı

3.lük ödülü: Cansu İlhan - Yerel İzmir (Yeriz)

Başarı Ödülü: Beyzenur Yıldız - Bağda hasat ondan sorulur: Hasatmatik

Başarı Ödülü: Berkant Talha Can - Airmed

Başarı Ödülü: Armağan Can Ercan - Onarıcı tarım uygulamalarının yaygınlaşması için blok zincir (Blockchain) tabanlı teknik bilgi ve destek ağı