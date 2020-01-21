Tarım İl Müdürü Özen göreve başladı

Antalya Tarım İl Müdür Vekilliğini yürütürken İzmir İl Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Özen görevi teslim aldı.

Antalya'da özellikle yayla bölgelerinde örtü altı üretimin artırılması, tropik meyve üretiminin geliştirilmesi gibi birçok projede görev alan Mustafa Özen "İzmir'imiz için de var gücümüzle çalışacağız. Ülkemizin bu önemli ve güzel tarım şehrinde, değerli üreticiler ve çalışma arkadaşlarımla birlikte önemli çalışmalara imza atacağımıza ve tarımın marka şehri İzmir'i daha da yukarılara çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.