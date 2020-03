Tarıma Dayalı OSB Bergama'yı uçuracak

Bergama'da Tarıma Dayalı İhtisas Büyükbaş Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile bir toplantı yapıldı. İzmir Ticaret Odası'nda yapılan toplantı sonrası bir açıklama yapan Başkan Koştu, "İlçemizde hayata geçireceğimiz bu organize sanayi bölgemizle üretimden kesime, bakımdan pazarlamaya kadar her aşama tek noktada birleşecek. Bu tesiste yaklaşık 3 bin 500 kişi istihdam edilecek. Aynı zamanda bu tesis bölgemizde büyükbaş hayvancılığın da lokomotifi olacak" dedi. Tesiste büyükbaş hayvancılığa yönelik akla gelebilecek her faaliyete yer vermek istediklerini ifade eden Başkan Koştu, "Tesisimiz içerisinde Hayvan Barınma Tesisi, Et Entegre Tesisi, Hayvan Hastanesi, Hayvan Pazarı, Biyogaz Tesisi, Gübre Fabrikası gibi bölümlerin olmasını planlıyoruz" dedi.

Çevre ve istihdama katkı yapacak

Tesiste biyogaz üretiminin de yapılmasının hedeflendiğini anlatan Koştu, "Hayvansal atıklar gübre üretiminde kullanılacak. Sıvı ve katı gübreye dönüştürülen bu atıklar, çiftçilerimiz tarafından arazilerinde kullanabilecek. Çevre açısından da önemli bir dönüşüme katkı sağlanmış olacağız" dedi. Bölge'nin faaliyetlerine başlamasıyla ilk günden itibaren istihdama katkısı olacağına da dikkat çeken Başkan Koştu, "Tesiste yaklaşık 3 bin 500 kişi istihdam edilecek. Planlamamızı bu tesisimizin sürekli büyümesi üzerine yapıyoruz. Yani tesis faaliyete geçtikten sonra aynı kalmayacak. Çağın ve büyükbaş hayvancılığın gereksinimlerine göre sürekli büyüyecek. Bu büyümeyle birlikte bölgemizde bulunan işsizliğin önlenmesine katkısı olacak. Bir yandan Batı Anadolu Serbest Bölgesi, bir yandan Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesi ve Kuzey Ege Çandarlı Limanı'nın faaliyete geçmesiyle Bakırçay'da işsizlik diye bir şey kalmayacak. Bütün planlamalarımız hemşehrilerimizin mutluluğu için" dedi.