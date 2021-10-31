Tarlalar baraj altında kalınca...

İzmir Büyükşehir Belediyesi küçük üreticiye destek kapsamında Beydağ Su Ürünleri Kooperatifi'ne iki tekne hibe etti. Beydağ’daki teslim töreninde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Ege'nin en güzel ovalarından biri baraj nedeniyle sular altında kalmış durumda ve tarım yapılamaz halde. Bu nedenle Beydağ’da balıkçılığı canlandırmak için kooperatifimize iki adet tekne teslim ettik. Devamını getireceğiz” dedi

Küçük üreticiye desteğini arttırarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beydağ Su Ürünleri Kooperatifi'ne iki tekne hibe etti. Beydağ’daki tekne teslim töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2007’de yapılan baraj nedeniyle tarım arazilerinin kaybolduğunu söyleyerek “Ege'nin en güzel ovalarından biri baraj nedeniyle sular altında kalmış ve artık tarım yapılamaz durumda. Yöre halkı için bu ciddi bir gelir kaybı demek. Beydağ Belediye Başkanımız Feridun Yılmazlar'ın da talebiyle bölgede balıkçılığı canlandırabilir miyiz, diye bir çalışma başlattık. Balıkçılarımıza, kooperatifimize destek olmak için iki tekne verdik. Devamını getireceğiz” dedi.

Başkan Tunç Soyer, hibe edilen teknelerle baraj gölünde tur da attı. Teslim törenine Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Beydağ Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ve balıkçılar katıldı.

“Artık tarım değil balıkçılık yapılıyor”



Başkan Soyer'e teşekkür eden Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, “Dünyanın en güzel üç ovasından birinde artık tarım değil, balıkçılık yapılıyor. Başkanımız Tunç Soyer, balıkçılara balık tutmaları, 50'ye yakın kooperatif ortağımızın da ailesini geçindirmesi için tekne desteği verdi. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.