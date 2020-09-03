Tarsus'a taşındılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan 57 yaban hayvanı, Tarsus Doğa Parkı’na gönderildi. Tarsus'tan da iki cüce yaban domuzu ile üç keçi İzmir Doğal Yaşam Parkı'na getirildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'nda doğan ancak zaman içinde sayıları artarak barınma kapasitesinin üzerine çıkan 11 türde 57 yaban hayvanını, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı’na gönderdi. Sırtlan, yılan, ceylan, kınalı keklik, kızıl geyik gibi türlerin verildiği Tarsus Doğa Parkı’ndan ise iki cüce yaban domuzu ile üç keçi alındı. Hayvanların ulaşımı hayvan nakil aracıyla sağlandı. Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların yaşam kalitesinin düşmemesi için bu yer değişimini yaptıklarını söyleyen İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, “Biz burada bütün hayvanlara özenle bakıyoruz. Onların hepsi bizim çocuğumuz gibi. Elbette birinden bile ayrılmak hepimizi üzüyor ama tek formül bu” dedi.

Tilki doğaya bırakıldı

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın ilk kez cüce yaban domuzu ağırladığını dile getiren Şahin, “Aldığımız hayvanlar 21 gün boyunca karantina kalacak. Ardından onları yeni barınaklarına alacağız. Yaban domuzlarımızın da ilgi odağı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Öte yandan 3 hafta önce Menderes'te bir aracın çarpması sonucu sağ ön ayağı ezilen ve Doğal Yaşam Parkı'nda tedaviye alınan bir tilki de sağlığına kavuştu. Tilki, Menderes'te doğaya bırakıldı.

