Tartışmalar Soyer'i güçlendirir!

Kamuoyu Araştırmacısı Ümit Yaldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde yaptığı konuşmanın ardından başlayan tartışmaların Soyer’i güçlendireceğini, kente ise kaybettirebileceğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde Cumhuriyet Halk Partili(CHP) İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer’in yaptığı konuşmanın yankıları aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen halen devam ediyor. Başkan Soyer’in 100’üncü yıl kutlamalarında Gazi Mustafa Kemal’in kaleme aldığı Nutuk’tan ilham alarak yaptığı konuşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili(MHP) siyasilerin tepkilerine neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise İçişleri Bakanlığı İZBB Başkanı Soyer ve belediye yönetimi hakkında üç ayrı soruşturmaya izin vermişti. Siyasilerden ve toplumun çeşitli kesimleri tarafından Başkan Soyer’e yönelik tepkiler ve destekler devam ederken Kamuoyu Araştırmacısı Ümit Yaldız dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Seçmen konsolide etme davranışı

Başkan Soyer’in İzmir'in kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde yaptığı konuşmanın kurtuluşun ruhuna uygun olduğunu belirten Yaldız, “Bu konuşma başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Cumhur İttifakını oluşturan unsurlarca politik kutuplaşmaya dönük bir argüman olarak kullanıldı. Cumhur İttifakı Tunç Soyer ve İzmir’deki mahşeri kalabalık üzerinden Anadolu’da bir siyasal kutuplaşma ortamı oluşturmak istedi. Cumhur İttifakı’nın politik olarak İzmir’de elde edebilecekleri yüzdesel oran ortada… Ama İzmir'in değerleri ve önem verdiği bir takım kavramlar üzerinden Anadolu’nun siyasal ikliminde oluşturulmak istenen seçmeni konsolide etme davranışını biz bu olayda net olarak görüyoruz” dedi.

İzmir Kemalizmin kalesi

Gelinen konjonktürde İzmirlinin Başkan Soyer’in yanında duracağını ifade eden Yaldız, “Yıllardır süregelen 'İzmir solun kalesidir', 'İzmir CHP'nin kalesidir' gibi bir takım değerlendirmeler var ama İzmir asıl Kemalizmin kalesidir. İzmir’de yaptığımız araştırmalar kentteki her 10 kişiden 8’nin kendisini Atatürkçü olarak tanımladığını biliyoruz. Bu noktada İzmirli, Atatürk’ün Nutuk’undan esinlenmiş konuşmayı kim yaptıysa onun yanında saf tutacaktır. Gördüğüm kadarıyla işçilerden başlayarak toplumun farklı katmanlarına içine alacak Başkan Soyer’e yönelik bir destek sürecinin başladığını görüyoruz. Yaklaşan seçimler öncesi Osmanlı üzerinden oluşturulmak istenen bu gerginlik politik olarak iki tarafa da katkısı olacaktır. Siyaseten Tunç Soyer bu süreçten güçlü bir figür olarak çıkacaktır. Cumhur İttifakı da bu kavga üzerinden muhafazakâr, milliyetçi seçmene yönelik farklı bir argüman geliştirerek payına düşeni alacaktır” diye konuştu.

Kavga İzmir’e kaybettirir

Yaşanan bu gerilim ortamından İzmir'in kaybetme ihtimali olduğuna da dikkat çeken Ümit Yaldız, “Merkezi hükümetle yerel yönetim arasında kavganın olduğu dönemde zaten kamu yatırımlarından yeterince pay alamayan İzmir’i daha kötü tabloların bekleme olasılığı var. İzmir'in projelerinin engellenme olasılığı var. Büyük projelerde Cumhurbaşkanı veya devlet onayı olmadan adım atılamıyor. Kentin problemleri politik ve bu sığ gündemin altında ezilecektir, gündemde kalmaya devam edecektir. Bu kavga ortamında kimin kazanacağı ya da kaybedeceğinden çok yatırımlar noktasında İzmir’in kaybetme ihtimali var” ifadelerini kullandı.