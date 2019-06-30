Taş ocağı mücadelesi sürüyor

Çeşme Kent Konseyi tarafından Germiyan Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda, baraj havzası yakınındaki taş ocağı için bir kez daha yargıya gidilmesi için hazırlık yapılırken, Çeşme'nin çevre sorunları da masaya yatırıldı

Germiyanlıların yıllardır devam eden taş ocağı mücadelesi, baraj havzası ve zeytinliklerin yakınındaki, hakkında 5 kez iptal kararı verilen taş ocağına 6. kez ÇED olumlu kararı verilmesi üzerine, Çeşme Kent Konseyi tarafından Germiyan Mahallesi'nde sorunu görüşmek ve bilgilendirmek üzere bir toplantı düzenlendi. Germiyan Köy Kahvesi'nde düzenlenen toplantıya, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Çeşme Belediye Meclisi ve Encümen Üyesi Özay Dinç, Çevreci Avukat Şehrazat Mercan, Urla Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı ve Ege Güney Marmara Çevre Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Ali Yanar, İzmir Yaşam Alanları Oluşumu temsilcisi Zait Yanar, Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Seher Gacar, Germiyan Mahallesi Muhtarı Işık Kaya ve çok sayıda çevre gönüllüsü katıldı.

2012'de başlamıştı

Açılış konuşmasının ardından, Germiyanlıların taş ocağı mücadelesine hukuksal destek veren Çevreci Avukat Şehrazat Mercan, taş ocağı sorununda gelinen nokta hakkında bir bilgilendirme yaptı. Germiyan Mahallesi'nin etrafının taş ocakları ile sarıldığını vurgulayan Mercan, "Kutlu Aktaş Barajı'nın yakınındaki taş ocağı ile ilgili süreç, 2012 yılında başlamıştı. Bu süreçte, açtığımız davalar sonucunda, biri asfalt tesisi olmak üzere 5 kez ÇED iptal kararı aldırdık. Tarım ve Orman Bakanlığı da bizim yanımızda davaya müdahil oldu. Çünkü mera alanı işgal ediliyordu ve özellikle de zeytin ağaçlarına zarar vereceği gerekçesiyle, duruşmaya avukat da göndererek bizimle beraber hareket ettiler ve iptal kararı çıktı. Her ÇED davasında raporun sayfa sayısı artarak, 700 sayfalık rapora ulaşıldı. Raporu inceledim, taş ocağının zeytinliklere uzaklığı 700 metre ve daha önceki mahkeme kararında da bu tespit edilmişti, 700 metreye kadar yolu asfaltlayacaklarını, toz kalkmasını önleyeceklerini yazmışlar. Sadece bir Ziraat Mühendisi ile rapor düzenletmişler, o raporu İl Tarım Kurulu'ndan geçirmişler, Vali imzalayarak Bakanlık'a göndermiş" diye anlattı.

Çeşme'nin birçok sorunu var

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da yaptığı konuşmada, bugüne kadar sadece taş ocakları için değil, RES'ler, balık çiftlikleri ve Ovacık Jeotermal ile ilgili çevre mücadelelerine destek verdiğini vurgulayarak, "Çeşme'nin çevre sorunları sadece bunlar değil. Çeşme'nin karşısında, çok katlı betonlaşma problemi de var. Ayrıca kirletilen sularımız, alt yapı eksikliği, kıyılarımızın, sokaklarımızın işgali ve ses kirliliği gibi birçok sorunumuz var" diye belirtti. Belediye'nin kanunlarla sınırlı olduğunu belirten Başkan Oran, "Kanunlar çerçevesinde, kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak her şeyi yapacağım. O çizgi çerçevesinde ben buradayım. Ama onun dışında tüm desteğimi de size vereceğim. Sadece Germiyan taş ocakları sorununda değil, Çeşme'nin tüm çevre sorunlarında birlikte olabilmeliyiz. Çeşme Kent Konseyi'nin Çevre Meclisi ve Çeşme Belediyesi'nin kuruluş aşaması süren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, çok etkili, önder pozisyonda olması gerekir" diye vurguladı.

Kapatılamaz

Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Seher Gacar da bir konuşma yaparak, "Mikro düzeydeki örgütlenme ve onun çatısındaki Çeşme Kent Konseyi ile Çeşme'nin çevre sorunlarının çözüleceğine inanıyorum. Bu mikro örgütlenmede muhtarlara çok büyük görev düşüyor. Muhtarlarımız bu konuda destek verebilse, bilinçli olsa, sorunların çözümü çok daha kolay olur. Kıyılar ile ilgili soruna gelince, kıyılar Anayasa gereği herkesin kullanımına açıktır. Kapatılamaz. Kiraya verilmiş olsa dahi, kapatılamaz. Ama maalesef Çeşme'deki Beach Clublar'a ücret ödemeden giremiyorsunuz, sahili kullanamıyorsunuz. Ruhsat ile ilgili kanuna atıfta bulunarak diyorum ki; çevreye zarar veren ya da yasa dışı faaliyet yürüten işletmelerin ruhsatları iptal edilebilir" diye konuştu.

Telafisi mümkün olmayan zarar veriyorlar

Çeşmeli çevrecilere destek için gelen Urla Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı ve Ege Güney Marmara Çevre Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Ali Yanar da bir konuşma yaparak, "Sorun, sistem sorunu. Sermaye, ciddi olarak yaşam alanlarımıza saldırıyor. Biz, karşısında zayıf kalıyoruz. Örgütlü mücadele etmemiz gerekiyor. İki tane liman projesi, eski İzmir yolunun bölünmüş yola çevrilmesi projesi, yatırımcıları, taş ocaklarının kapasitesini arttırmaya ve yeni taş ocakları açmaya yöneltiyor. Urla'da ve Çeşme'de taş ocakları sayısı ciddi olarak artmış durumda. Doğaya, telafisi mümkün olmayan zarar veriyorlar. Taş ocakları sayısının sınırlandırılması gerekir" diye konuştu.