Kentin geçen yıl karşı karşıya kaldığı afetin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları 612 milyon lirayı buldu. Dirençli kent olmanın önemini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 gün önceki yoğun yağışa rağmen kentte ciddi bir taşkının yaşanmadığını vurgulayarak, “Bu da bize bir yıldır devam eden yatırımlarımızın ne kadar başarılı olduğunu gösterdi’ diye konuştu

İzmir’de geçen yılki rekor yağışların sonucunda kentin bazı bölgelerinde yaşanan taşkınların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kentler yaratma vizyonu kapsamında Büyükşehir Belediyesi taşkınları önlemek için 612 milyon liralık yatırım yaptı. Selden zarar gören yurttaşlara ise 22 milyon liranın üzerinde destek verildi.

Dirençli kent olmanın önemini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sorunları bir daha yaşamamak için çalışmalarımızı başlattık. Sıkıntılı bölgelerde kentsel altyapının güçlenmesi için yatırımlarımıza hız verdik. Kent tarihinin en büyük yağmur suyu ayrıştırma çalışmalarına başladık’ dedi. Başkan Soyer, 10 gün önceki yoğun yağışa rağmen kentte ciddi bir taşkının yaşanmadığını vurgulayarak, “Bu da bize bir yıldır devam eden yatırımlarımızın ne kadar başarılı olduğunu gösterdi” diye konuştu.

Yeniköy Balabandere ve Çatalca Sandidere sulama göletleri onarıldı

Selde gövdesi hasar gören Menderes'teki Yeniköy Balabandere Sulama Göleti ve dolu savağı hasar gören Çatalca Sandidere sulama göletleri onarıldı. Can ve mal kaybını önlemek için her iki göletin de dolu savak kapasitesi artırıldı. Her iki sulama göleti için yapılan yatırım 8 milyon lirayı buldu.

İZSU Genel Müdürlüğü de pek çok ilçede altyapı yatırımlarını hızlandırdı. Çalışmalara yağışların etkili olduğu ilçelerden başlandı. Özellikle rakımın deniz seviyesine yakın olduğu yerleşimlerde birleşik sistemle çalışan kanal ve yağmur suyu hatlarında ayrıştırma kanalları imal edildi. Konak, Bornova, Buca, Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli, Karabağlar, Urla ve Bayındır ilçelerinde 122,5 kilometrelik yağmur suyu hattı ayrıştırma imalatları devam ediyor. Yatırım tutarı ise 250 milyon liranın üzerinde. Konak, Buca, Karabağlar, Çiğli, Bornova'da ise 187 kilometrelik yağmur suyu ayrıştırma kanalının yapımına başlanacak.

Güzelyalı 16 Sokak ve Balçova'da sorun bitti

Poligon Deresi’nin taşması nedeniyle sorun yaşanan Mithatpaşa Caddesi’nin Üçkuyular-Güzelyalı arasındaki bölümü ve çevresinde de çalışmalar tamamlandı. Güzelyalı 16 Sokak’ta yağmur sularının toplanarak denize ulaştırılması sağlandı. Yoğun yağışların etkilediği Balçova Çetin Emeç ve Eğitim mahallelerinde taşkınları önlemek için 2 milyon liralık yatırımla Hacı Ahmet Deresi’nin 560 metrelik kesiminde taşkına neden olan kesit yetersizlikleri giderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sel felaketinde sular altında kalarak trafiğe kapanan Altınyol Caddesi için de bölgede altyapı güçlendirme çalışmalarını tamamladı. 3,4 milyon liralık yatırımla caddedeki yağmur sularını denize ulaştıracak altyapı sistemi oluşturuldu.

Mavişehir’de taşkınlara son

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavişehir'de özellikle şiddetli lodosun olduğu günlerde deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son vermek için Kıyı Rehabilitasyon Projesi’ni tamamladı. Çalışmalar kapsamında sahil bölgesinde hem deniz suyu kabarmasıyla meydana gelebilecek taşkını hem de zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için yerin 4 metre altında yapılan 2,2 kilometrelik su içi betonu imalatı yapıldı; ön kısımda kaya tahkimatı da yeniden imal edildi. Ayrıca yerleşim bölgelerindeki yağmur suyunu toplamak üzere bin 707 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşendi. Toplanan sular mevcut terfi merkezindeki pompalar aracılığıyla denize verildi. Toplam yatırım tutarı ise 43,4 milyon oldu.

Dereler ıslah ediliyor, taşkınlar önleniyor

Sel felaketinin ardından İzmir genelinde 42 derede 35 milyon liralık yatırımla ıslah, temizlik, bakım-onarım ve yenileme çalışması yapıldı. Özellikle Poligon Deresi, Balçova Hacı Ahmet Deresi, Balçova Ilıca Deresi, Meles Çayı, Karşıyaka Kartalkaya Deresi, Gaziemir Irmak Deresi, Bornova Çayı, Karabağlar Çitlembik Deresi gibi sorun yaşanan noktalarda yıkılan dere duvarları tekrar yapıldı, mevcut menfezler genişletildi ve yeni menfezler yapıldı. Bazı kritik noktalarda yağmur sularının uzaklaştırılmasına ilişkin ızgara yapımı, yağmursuyu toplama havuzları dere ve denize ulaştırma çalışmaları yürütüldü. 30 milyon liralık yatırımla 400 dere yatağından 402 bin 565 ton diğer bir deyişle 21 bin kamyon atık malzeme çıkarıldı. Dereler ve derelerdeki dip çamuru ise sürekli temizleniyor.

Dere üzerindeki yıkılan köprü ve menfezler yenileniyor



Kentin birçok ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören köprüleri yenilemek için dev bir yatırım atağı başlatıldı. Yaklaşık 240 milyon liraya mal olacak çalışmalar kapsamında 70’e yakın noktada yeni taşıt ve yaya köprüsü yapmak için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri dört koldan çalışıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda çapları taşkın riskini azaltacak şekilde inşa edilen yeni taşıt ve yaya köprüleri ile vatandaşların güvenli ve rahat ulaşım sağlaması hedeflendi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk etapta başta sel felaketinin etkilediği Menderes, Foça, Kiraz olmak üzere ihtiyaç duyulan noktalarda 32 menfez araç köprüsü ve 4 adet yaya köprüsü çalışmalarına başladı. Dikili Bademli Mahallesi'ndeki dere üzerlerinde karayolu köprüsü inşaatı tamamlandı. Menemen Hasanlar ile Bergama Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan karayolu köprüsü yapımı devam ediyor. Bu yıl 14 taşıt köprüsünün daha yapımına başlanacak.

İzmir'de doğayla uyumlu bir yaşam kuruluyor

Türkiye’de yeşil altyapıyı, bir altyapı meselesi olarak kabul eden ilk ve tek belediye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda İzmir Yeşil Şehir Eylem Planı (İzmir YŞEP) ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (İzmir SECAP) başlıklı iki önemli çalışmayı hayata geçirdi. Tüm bu çalışmaları kapsayan İzmir’in Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi’ni de yayınladı. Bu strateji doğal afetlere dirençli, refahı yüksek ve aynı zamanda biyolojik çeşitliliğini koruyan bir şehir inşa etme hedefinde 2030 yılına kadar İzmir’in yol haritasını çiziyor.

Muhtarlara afet bilinci eğitimi

Kentte afet bilinci oluşturarak afete hazır toplum yaratmak, böylelikle olası bir afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla eğitim çalışmaları başlatıldı. 2021 yılında 30 ilçede bin 293 muhtara yangın bilgisi ve afet bilinci farkındalık eğitimleri verildi.