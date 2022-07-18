Tatilde Çeşme'nin nüfusu 1 milyonu aştı!

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran Çeşme’nin bu bayramda da milyonları ağırladığını dile getirerek, “Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Çeşme’ye toplam 191. 587 araç girişi yapıldı. Tatil süresince 2 bin 500 ton çöp toplandı. Çeşme nüfusu 1 milyonu aştı” dedi

İzmir’in gözde turizm beldesi Çeşme bu bayramda da milyonları ağırladı. Yerli ve yabancı turistin en çok tercih ettiği tatil merkezlerinden olan Çeşme’de bayram hareketliliği yaşandı. 9 günlük bayram tatilini Çeşme’de geçirmek isteyen milyonlar Çeşme sahillerine akın etti.

Denizi, rüzgârı ve plajlarıyla milyonları ağırlayan Çeşme’de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80’ı bulduğu ilçede günlük bir milyonun üzerinde misafir ağırlandı. Bayramın ilk gününde yağışlı havaya rağmen sahillere akın eden ziyaretçiler, tatilin tadını güneşlenerek çıkardı. Bayram boyunca yoğunluk devam etti.

Yaklaşık 300 bin araç giriş yaptı

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, milyonların bu bayram tatilinde de Çeşme’yi tercih ettiğini belirterek, “Yeryüzündeki Cennet Çeşme’de pandemi sonrası özlenen bayramları yaşıyoruz. Türkiye’nin en güzel plajı Ilıca başta olmak üzere tüm plajlarımız doldu taştı. Bayramda ziyaretçi sayımızın bir milyonu aştığını düşünüyoruz. Otellerdeki doluluk oranlarımız yüzde 90’larda seyretti. Kurban Bayramı tatilinde eski yol haricinde Çeşme’ye otobandan 191. 587 araç giriş yaptı. Bu en az 275 bin araç yani 750 bin kişi demek, mevcut nüfusumuz ile 1 milyonu buldu” dedi.

9 günde 2 bin 500 ton çöp toplandı

9 günlük bayram tatili boyunca tüm ekibi ile gece gündüz sahada olan Başkan Oran, “Çeşme yine tarihin en kalabalık bayramlarından birini yaşadı diyebiliriz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizde günlük ortalama 12 tır yani 300 ton, 9 gün boyunca ise 2 bin 500 ton çöp toplandı. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde, vatandaşlarımızın tatil için daha çok halk plajlarını tercih ettiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.