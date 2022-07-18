DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARETÇİ AKINI
DOĞAL YAŞAM PARKINA ZİYARETÇİ AKINI
0
FİLİN TOPRAĞI KAZDIĞINI GÖRENLER...
FİLİN TOPRAĞI KAZDIĞINI GÖRENLER...
0
AVŞAR'DAN ANKARA HAVASI
AVŞAR'DAN ANKARA HAVASI
0
ÜNLÜ EDEBİYATÇIYI İŞTEN ÇIKARDILAR!
ÜNLÜ EDEBİYATÇIYI İŞTEN ÇIKARDILAR!
0
banner776

Tatilde Çeşme'nin nüfusu 1 milyonu aştı!

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran Çeşme’nin bu bayramda da milyonları ağırladığını dile getirerek, “Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Çeşme’ye toplam 191. 587 araç girişi yapıldı. Tatil süresince 2 bin 500 ton çöp toplandı. Çeşme nüfusu 1 milyonu aştı” dedi

Tatilde Çeşme'nin nüfusu 1 milyonu aştı!
18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:25

İzmir’in gözde turizm beldesi Çeşme bu bayramda da milyonları ağırladı. Yerli ve yabancı turistin en çok tercih ettiği tatil merkezlerinden olan Çeşme’de bayram hareketliliği yaşandı. 9 günlük bayram tatilini Çeşme’de geçirmek isteyen milyonlar Çeşme sahillerine akın etti.

Denizi, rüzgârı ve plajlarıyla milyonları ağırlayan Çeşme’de Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 80’ı bulduğu ilçede günlük bir milyonun üzerinde misafir ağırlandı. Bayramın ilk gününde yağışlı havaya rağmen sahillere akın eden ziyaretçiler, tatilin tadını güneşlenerek çıkardı. Bayram boyunca yoğunluk devam etti.

Yaklaşık 300 bin araç giriş yaptı

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, milyonların bu bayram tatilinde de Çeşme’yi tercih ettiğini belirterek, “Yeryüzündeki Cennet Çeşme’de pandemi sonrası özlenen bayramları yaşıyoruz. Türkiye’nin en güzel plajı Ilıca başta olmak üzere tüm plajlarımız doldu taştı. Bayramda ziyaretçi sayımızın bir milyonu aştığını düşünüyoruz. Otellerdeki doluluk oranlarımız yüzde 90’larda seyretti. Kurban Bayramı tatilinde eski yol haricinde Çeşme’ye otobandan 191. 587 araç giriş yaptı. Bu en az 275 bin araç yani 750 bin kişi demek, mevcut nüfusumuz ile 1 milyonu buldu” dedi.

9 günde 2 bin 500 ton çöp toplandı

9 günlük bayram tatili boyunca tüm ekibi ile gece gündüz sahada olan Başkan Oran, “Çeşme yine tarihin en kalabalık bayramlarından birini yaşadı diyebiliriz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizde günlük ortalama 12 tır yani 300 ton, 9 gün boyunca ise 2 bin 500 ton çöp toplandı. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde, vatandaşlarımızın tatil için daha çok halk plajlarını tercih ettiğini söyleyebiliriz” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #çeşme #kurban bayramı #tatil #çeşme nüfusu
Önceki Haber
Trafikte inanılmaz kavga! Şimdi yoğun bakımda...
Sonraki Haber
Dekan sekreteri evinde asılı halde bulundu!
Menderes'te yeni başkan belli oldu!
Menderes'te yeni başkan belli oldu!
0
Doğal Yaşam Parkı'na yoğun ilgi
Doğal Yaşam Parkı'na yoğun ilgi
0
İzmir itfaiyesi 9 günde binden fazla olaya müdahale etti
İzmir itfaiyesi 9 günde binden fazla olaya müdahale etti
0
Deniz Poyraz cinayeti davası başladı: Cinayetten önce 105 kez keşif yapılmış
Deniz Poyraz cinayeti davası başladı: Cinayetten önce 105 kez keşif yapılmış
0
İzmir Adliyesi'nde panik anları! Silahla adliyeye girmeye çalıştı!
İzmir Adliyesi'nde panik anları! Silahla adliyeye girmeye çalıştı!
0
İzmir'e gelmesi tartışma yaratan gemi ile ilgili Bakan Kurum'dan açıklama
İzmir'e gelmesi tartışma yaratan gemi ile ilgili Bakan Kurum'dan açıklama
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.