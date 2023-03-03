Tavan arasına gizlenen 1,8 kilo kokainle yakalandılar

İzmir'in Konak ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda, tavan arasında 1 kilo 843 gram kokain ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tavan arasına gizlenen 1,8 kilo kokainle yakalandılar
03 Mart 2023 Cuma 10:53

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'taki evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün adrese düzenlenen operasyonda, tavan arasına gizlenen 1 kilo 843 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.A. ve Y.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Y.Ç. ise adli kontrolle serbest kaldı.

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