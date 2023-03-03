Tavan arasına gizlenen 1,8 kilo kokainle yakalandılar

İzmir'in Konak ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda, tavan arasında 1 kilo 843 gram kokain ele geçirildi; gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'taki evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün adrese düzenlenen operasyonda, tavan arasına gizlenen 1 kilo 843 gram kokain ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.A. ve Y.Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Y.Ç. ise adli kontrolle serbest kaldı.