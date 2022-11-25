Tavuk Dünyası İzmir’deki lezzet ağını genişletiyor

10’uncu yılını kutlayan Tavuk Dünyası’nın gelecek hedeflerini paylaşan CEO Volkan Mumcu, en fazla ciro getiren üçüncü şehir olan İzmir’de restoran yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye’de 52 şehirde 278 noktada, yurtdışında ise 26 restoranıyla hizmet veren Tavuk Dünyası İzmir’deki ağını genişletiyor. Tavuk Dünyası’nın yolculuğunu ve gelecek hedeflerini İzmir basınıyla paylaşan Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, 16 Tavuk Dünyası restoranı bulunan İzmir’deki yatırımlarını sürdüreceklerini belirterek önümüzdeki dönemde Gaziemir, Bostanlı ve Çeşme lokasyonlarında restoran açmayı hedeflediklerini Urla ve Seferihisar bölgelerinde ise araştırma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

En fazla ciro getiren üçüncü şehir

2022 yılında İzmir’de restoranlarında 1,2 milyonu aşkın misafiri ağırladıklarını söyleyen Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, “İzmir’de ilk restoranımızı 2012 yılında Optimum Alışveriş Merkezi’nde hizmete açmıştık. Şu anda İzmir’de 11 tanesi franchise olmak üzere toplam 16 restoranımız mevcut. İzmir restoranlarımızın cirosu tüm Türkiye’deki restoranlarımızın yüzde 6,3’ünü oluşturuyor ve üçüncü sırada yer alıyor. İzmir restoranları aynı zamanda 2 bin 157 kişilik oturum kapasitesiyle de Türkiye’de ikinci en büyük kapasiteye sahip şehir. Öte yandan İzmir, en fazla restoranımızın olduğu 4. şehir konumunda bulunuyor” diye konuştu.

İzmirli yatırımcıların ilgisi büyük

İzmir’in bir turizm cenneti ve ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan şehirlerden biri olduğunu aktaran Mumcu, “Limanları, kara, hava, deniz yolu alternatifleri ile ticaretin de kalbinin attığı İzmir, ülkemizin batıya açılan kapısı. Aynı zamanda büyük ve köklü üniversitelere ev sahipliği yapması İzmir’e bir öğrenci şehri kimliği de kazandırıyor. Tüm bu stratejik artılarıyla bizim için son derece değerli olan İzmir, yatırımcıların da ilgisini çekiyor. İzmir bizim de kendi restoran yatırımlarımızı yaptığımız 5 ilimizden biri” dedi.

Tavuk Dünyası 10’uncu yaşını kutluyor

Son 10 yılda sektörün dinamiklerini göz önünde bulundurarak yenilikçi hizmet anlayışı çerçevesinde başarılı bir büyüme grafiği çizdiklerini ifade eden Volkan Mumcu, “İlk restoranımızı açtığımız 2012 yılından bu yana 10 yılda Türkiye’nin 52 şehrinde 278 restorana ulaşarak 135 milyondan fazla misafiri ağırladık. Tavuk Dünyası olarak yaklaşık 4 bin kişilik bir istihdam yaratıyoruz. 49 cm’lik kocaman tabaklarımızdan basit bir hesap yaparsak, tabaklarımızı uç uca eklediğimizde 67 milyon metre, 67 bin kilometre yapıyor. Bu da dünyanın çevresini tabaklarımızı uç uca ekleyerek 1,7 defa dolaşmak anlamına geliyor” dedi.

Türkiye’nin en büyük tavuk restoran zinciri

Tavuk Dünyası’nın müşteri memnuniyeti performansı hakkında da bilgiler veren Volkan Mumcu, “Büyümeyi kesintisiz kılabilmek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanmasından geçiyor. Araştırmalarımızla elde ettiğimiz veriler sonucunda gururla ifade etmek isterim ki, müşteri memnuniyeti seviyemiz yüzde 96’ya ulaşmış durumda. Nokta sayısı bazında Türkiye’nin en büyük tavuk restoran zinciri olmanın, ITQI Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görülen lezzetler sunmanın ve yüksek marka bilinirliğine sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle en önemli değerimiz olan müşterilerimizle aramızda bu derece kuvvetli bir bağ oluşturmamızı sağlayan lezzetlerimizin yaratıcılarına, tüm restoran çalışanlarımıza, yatırımcılarımıza ve Tavuk Dünyası ailesine teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yerel lezzetleri önemsiyoruz

Tavuk Dünyası menülerinin yerel lezzetlerle de harmanlandığını vurgulayan Mumcu, “Anadolu eşsiz bir yerel ürün ve lezzet hazinesine sahip. Biz bu hazineyi, bu toprakların bize sunduğu bir değer olarak görüyor ve çok kıymet veriyoruz. Yerel lezzetleri araştırıyor ve Tavuk Dünyası yorumu ile bu lezzetleri menülerimize ekliyoruz. Örneğin Ege Bölgesi’nin özgün otlarından aldığımız ilhamla, şevketi bostan ve kaya koruğunu harmanlayarak hazırladığımız lezzetimiz ‘Egelim’, özgün Türk Mutfağı lezzetlerinden Ali Nazik ile hazırladığımız Ali Nazik Tavuğumuz menümüzün öne çıkan lezzetleri arasında yer alıyor” dedi.