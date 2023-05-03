Adalet Bakanı Bozdağ'dan "Siyasi istikrar" çağrısı
Adalet Bakanı Bozdağ'dan "Siyasi istikrar" çağrısı
0
Bahçeli'den “3 Mayıs“ paylaşımı
Bahçeli'den “3 Mayıs“ paylaşımı
0
İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak, onların kendine hayrı yok
İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Erdoğan'ın eskileriyle memleketi kurtaracak, onların kendine hayrı yok
0
Kılıçdaroğlu: Kalıcı refahı Türkiye'ye getireceğiz
Kılıçdaroğlu: Kalıcı refahı Türkiye'ye getireceğiz
0

TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.

TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı
03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:21

Hizmete 10 Nisan'da alınan ve 17 Nisan'da İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek ulaştığı İzmir Alsancak Limanı'nda da ilk olarak gazetecileri ağırladı.

Gemide, basın mensuplarına ağır araç, havuz ve uçuş güvertelerinde kapasiteye ve özelliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Basın brifinginin ardından TCG Anadolu kapılarını İzmirlilere açtı.

İstanbul programı süresince 140 bin 55 kişiyi ağırlayan TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda da 10.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul edecek.

Gemide Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'nın yanı sıra kısa süre önce testler için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilen milli ana muharebe tankı Yeni Altay da ziyaretçiler için hazırlandı.

TCG Anadolu

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #gemi #savaş #TCG Anadolu #ziyarete açıldı
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Bahçeli'den “3 Mayıs“ paylaşımı
Sonraki Haber
İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Başkan Soyer’e ziyaret
İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Başkan Soyer’e ziyaret
İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Başkan Soyer’e ziyaret
0
Başkan Koştu'dan ilçedeki muhalefete sert eleştiri: Bu zihniyet Bergama’yı geriye götürür
Başkan Koştu'dan ilçedeki muhalefete sert eleştiri: Bu zihniyet Bergama’yı geriye götürür
0
Narlıdere'de asfalt mesaisi
Narlıdere'de asfalt mesaisi
0
Ödemiş Et Entegre Tesisi hem üreticiye hem tüketiciye umut oldu
Ödemiş Et Entegre Tesisi hem üreticiye hem tüketiciye umut oldu
0
Urla Enginarı  yüzleri güldürdü, 3 günde 1 milyon ziyaretçi
Urla Enginarı  yüzleri güldürdü, 3 günde 1 milyon ziyaretçi
0
Buca'da otomobil çarptığı çocuk öldü, anne ağır yaralı
Buca'da otomobil çarptığı çocuk öldü, anne ağır yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.