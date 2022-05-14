Tebligat çok ulaştıracak postacı yok!

Adli işlemlerde PTT vasıtası ile yapılan tebligatlarda gecikmeler yaşanıyor. HUDER İzmir Şube Başkanı Aydın Kayacan, tebligatların geç ulaşmasının adaleti geciktirdiğini belirtirken PTT Sen Genel Başkanı Halit Büyük ise sorunun çözümü için PTT’nin personel sayısını arttırması gerektiğini kaydetti.

FATİH ÖZKILINÇ- Son yıllarda Posta ve Telgraf Teşkilatında( PTT) personel sayısının azalması nedeniyle tebligatlar gecikiyor. Adli işlemlerde mahkemeler ve icra müdürlükleri tarafından PTT vasıtası ile yapılan tebligatlarda yaşanan gecikmeler mağduriyetlere neden olabiliyor.

Ulaşım süresi gizlilik kadar önemli

Adli işlemlerde taraflara yapılacak olan tebligatların PTT vasıtası ile yapıldığını belirten Hukuki Araştırmalar Derneği(HUDER) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Halit Aydın Kayacan, tebliğlilerin gizliliği kadar ulaşım süresinin de önemli olduğunu vurguladı. Kayacan, “Yasalarda tebliğe bu kadar önem verilmişken PTT vasıtasıyla gönderilen tebligatların gizliliği kadar ulaşma süresi de önem taşımaktadır. Ancak 7-8 aydır yazılı tebligatların ulaşma süreleri gittikçe artmaktadır. Bu durum başlarda iki haftaya kadar çıksa da şu anda bazı normal tebligatlar 1 aydan fazla sürede ancak ulaşmaktadır. Kaldı ki bahsi geçen tebligatlar aynı şehirde ve şehir merkezine gönderilen tebligatlardır. PTT’nin kendi internet sitesinden yahut e-Devlet üzerinden gönderilerin akıbetine bakıldığında günlerce transfer ve dağıtım merkezlerinde beklediği görülmektedir. Örneğin; Noter kanalıyla gönderilen iş akdi fesih ihtarnamesi, notere ve PTT’ye 500 metre mesafedeki bir işyerine tam 19 gün sonra ulaşabilmektedir” diye konuştu.

Adalet gecikiyor

“Tebligatların geç ulaşması demek adaletin geç tesis edilmesi demektir” diyerek sözlerini sürdüren Kayacan, “Tebliğlerin gecikmesi nedeniyle hem vatandaş zarar görmekte hem de hukukun kurucu unsurları olan avukatlar, hakimler ve savcılar görevlerini yapmakta zorlanmaktadırlar. Bununla beraber 2021 Eylül ayında 19 TL olan tebligat ücreti ise 3 ay içinde iki kez zamlanarak 32 TL olmuştur. Bugün aynı şehirde bir adresten bir adrese gönderilen hiçbir kargoda böyle bir fahiş ücret bulunmamaktadır. HUDER İzmir Şubesi olarak kalıcı çözümün e-tebligat konusunda adli personelin eğitim alması veya personel sayısının bu niteliğe haiz şekilde artırılması ve Avukatlara e-imza - mobil imza ile gönderilmesi gibi belirli usul şartları dahilinde ihtar, ihbarname, kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi taleb igibi işlemleri e-tebligatla gönderme yetkisinin düzenlenmesi ile sağlanabileceğini düşünüyoruz. ‘Avukatlara e-imza - mobil imza ile gönderilmesi gibi belirli usul şartları dahilinde ihtar, ihbarname, kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi talebi gibi işlemleri e-tebligatla gönderme yetkisi’ başlığıyla detaylı bir rapor hazırlığı içerisindeyiz. En kısa zamanda raporumuzu hazırlayıp, böylelikle bir önemli projemizi daha Adalet Bakanlığına sunacağız” ifadelerini kullandı.

Personel az, tebligat çok

Tebligat gecikmelerinin personel yetersizliğinden kaynaklandığını belirten PTT Sen Genel Başkanı Halit Büyük ise “PTT personel azlığı nedeniyle ciddi bir sıkıntı yaşıyor. PTT bünyesinde 399 KHK’lı Memur, İdari Hizmet Sözleşmeli, Taşeron olmak üzere üç farklı statüde personel bulunuyor. Tebligat noktasında bir sıkıntı yaşanıyor. Tebligatları 399 KHK’lı Memur ve İdari Hizmet Sözleşmeli personel dağıtıyor. Önceden kırsalda taşeron personel tebligat dağıtıyordu şimdi Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde taşeron personele tebligat yaptırmaya başladılar. Tebligatlar yığılmış durumda. Yaklaşık 5 senedir de PTT memur alımı yapmadı. PTT AŞ zararda olduğunu belirtiyor, kadrolu memur almıyor, sınav açmıyor. Bu durumda da tüm işi taşeron personele yıkıyor. Taşeron personele de baskı yapılıyor, kadrolu memurları da memur zihniyetinden dolayı çalıştıramıyorlar. Taşeron personel de hem taahhütlü mektup, kargo dağıtıyor. Bir de üzerine tebligat dağıttırıyorlar. Taşerona ‘Günlük 90 tane kargo ya da tebligat dağıtacaksın’ deniliyor. Taşerona yasal olmayan yolla tebligat dağıttırıyorlar. Kanunda tebligat dağıtımı PTT vasıtası ile memur eliyle yapılacağı belirtiliyor. Ama buna da uyulmuyor. Tebligatları taşerona veriyor usulsüz bir şekilde tebligatı yaptırıyor. Mesela bazı yerlerde taşeron arkadaşlarımız yanlış tebligat yapmaktan yargılanıyor” dedi.

“Personel alımı yapılmalı”

Tebligat dağıtımlarındaki gecikmenin giderilmesi için PTT’nin personel alımı yapması gerektiğini kaydeden Büyük, “Çok ciddi personel açığı var. Son dört, beş yılda çok sayıda emekli olan memur da var. Emekli olan personelin yerine memur alımı da taşeron alımı da yok. Kurum personel almıyor elindeki az personelle her işi yapmaya çalışıyor. Bu nedenle PTT sınav açıp personel alımı yapmalı” şeklinde konuştu.