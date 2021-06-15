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Tebligat var, yıkım yok!

Geçen yıl kentte meydana gelen depremin ardından ağır hasar alan Tarihi Kemeraltı Çarşısı 861 sokakta bulunan iki yapı yıkılmayı bekliyor. Hakkında yıkım kararı olmasına rağmen hala binaların yıkılmaması ve çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmaması her gün önünden geçen binlerce vatandaşın canını tehlikeye atıyor

Tebligat var, yıkım yok!
15 Haziran 2021 Salı 09:29

FATİH ÖZKILINÇ- Geçen yıl 30 Ekim tarihinde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem kentte büyük can ve mal kayıplarına neden oldu. Depremin ardından ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edilen binalarla ilgili de yürütülen yıkım ve güçlendirme çalışmaları halen devam ediyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı 861 sokakta bulunan iki bina da depremde hasar aldı.

 

3 gün değil 131 gün geçti

Depremin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen yapı hakkında Şubat ayı başında Konak Kaymakamlığı tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak binanın boşatılmasına ve yıkımına karar verildi. 4 Şubat'ta yapılan tebligatta yapının tebligat tarihinden 3 gün sonra yıkılacağı belirtildi ancak depremin üzerinden 228 gün tebligat tarihinin üzerinden ise 131 gün geçmesine rağmen hala bir adım atılmadı. Hakkında yıkım kararı bulunan binanın çevresinde de hiçbir güvenlik önlemi bulunmuyor. Her gün binlerce vatandaşın önünden geçtiği yapılar herhangi bir can kaybı olmadan yıkılmayı bekliyor.

Etiketler; #izmir #konak #kemeraltı yıkım
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