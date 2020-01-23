TED İzmir'de burs sınavı kayıtlar başladı

1921'de yılında Atatürk tarafından kurulan, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan Türk Eğitim Derneği'nin İzmir temsilcisi TED İzmir Koleji, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında kolejli olmak isteyen öğrencileri belirleyecek giriş ve bursluluk sınavı için başvuruları kabul etmeye başladı.

TED İzmir Koleji erken kayıt dönemi de 9 Şubat itibari ile başlıyor. Sınav ile ilgili açıklama yapan TED İzmir Koleji Kurucu Temsilcisi Açalya Ünver; "Aramıza katılacak yeni kolejliler için giriş ve bursluluk sınavımız 9 Şubat 2020 Pazar günü gerçekleşecek. Sınava başvurmak isteyenler web sitemizi ziyaret ederek sınav başvuru formunu doldurabilir" dedi.

Tanııtım günü

Aynı gün okul tanıtım günü yapılacağının da altını çizen Ünver; sözlerini şöyle sürdürdü: "Tanıtım günümüze gelen veli ve öğrenciler o gün ilk kez TED'li olmanın ayrıcalığını hissedecekler. Bunun yanı sıra okulumuzu fiziki anlamda deneyimleme şansına sahip olurken, TED İzmir Koleji'nin farkını ortaya koyan uluslararası eğitim programlarımız hakkında da bilgi sahibi olacaklar. Bu köklü ailenin parçası olmak isteyen herkesi okulumuza bekliyoruz, sınava girecek tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum."