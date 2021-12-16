HEPSİ DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKTI!
HEPSİ DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKTI!
0
İNANILMAZ HAMİLELİK!
İNANILMAZ HAMİLELİK!
0
RTÜK'TEN O PROGRAMA CEZA!
RTÜK'TEN O PROGRAMA CEZA!
0
SAĞLIK DURUMU NASIL?
SAĞLIK DURUMU NASIL?
0

Tefecilerin tarifesi ortaya çıktı: 2 bin lira borç verip 54 bin lira istemişler!

İzmir'de, senet karşılığında yüksek faizle borç para verip, ödemeyenlerden baskı, tehdit, şiddet kullanarak tahsil ettikleri ileri sürülen ve bölgede 'Tefeci Menize' olarak bilinen 5'i kardeş 7 şüphelinin gözaltına alındığı, suç çetesi operasyonuyla ilgili detaylar otaya çıktı. Çetenin, 2 bin TL verdikleri bir kişinin borcuna faiz yükleyerek 54 bin, 3 bin 500 TL verdikleri bir başka kişiden ise geri ödeme olarak 64 bin TL istedikleri, ödeyemeyince de darbettikleri öğrenildi

Tefecilerin tarifesi ortaya çıktı: 2 bin lira borç verip 54 bin lira istemişler!
16 Aralık 2021 Perşembe 12:46

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankalardan kredi alamayan, gelir seviyesi düşük, çok sayıda kişiye faizle borç para verip karşılığında teminat olarak çek, senet, sözleşmeler yaptıran ve ödeyemeyenlerden cebir, şiddet, darp, baskı yollarıyla alacaklarını tahsil ettikleri belirlenen suç çetesini teknik ve fiziki takibe aldı.

Konak ilçesinde, Yenişehir ve Tepecik semtlerinde faaliyet gösteren ve kendilerini 'Tefeci Menize' olarak adlandıran çetenin üyesi oldukları ileri sürülen 5'i kardeş toplam 7 kişiye yönelik, önceki gün operasyon düzenlendi. 12 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüpheliler S.M., C.M., E.M., Ş.M., Ş.M., B.K. ve N.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 165 senet, mağdurlara ait kayıtların bulunduğu 34 ajanda ve not defteri, 57 bin TL para, 5 bin 350 dolar, satış belgeleri, icra evrakı, 2 bong düzeneği ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

YÜKSEK FAİZ UYGULAMIŞLAR

Öte yandan, şüphelilerin borç verdikleri kişilerin isimleri ile borç verilen para miktarını ajandaya kaydettikleri, her hafta tahsilatını yaptıkları para miktarını da listeledikleri öğrenildi. Şüphelilerin aralarında kıraathane işletmecisi, taksi şoförü, garson, demir ustası ile birçok esnafa da faizle para verdikleri belirlendi. Şüphelilerin 2 bin TL verdikleri bir kişinin borcuna faiz yükleyerek 54 bin, 3 bin 500 TL verdikleri bir başka kişiden ise 64 bin TL geri ödeme istedikleri, ödemeyince ise darbettikleri öğrenildi. Tefecilik şebekesinin borçlarını ödemedikleri için darbettiği birçok esnafın korkarak polise şikayette bulunmadıkları ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tefeci operasyonu #tefeci #faiz
Önceki Haber
Başkan Soyer: Hazine garanti vermediği için depremzedeler için kullanacağımız krediyi alamadık
Sonraki Haber
Dilencinin üzerinden çıkan para 'pes' dedirtti!
Başkan Soyer: Hazine garanti vermediği için depremzedeler için kullanacağımız krediyi alamadık
Başkan Soyer: Hazine garanti vermediği için depremzedeler için kullanacağımız krediyi alamadık
0
İzmir Büyükşehir'den üreticiye kuzu yemi ve meyve fidanı
İzmir Büyükşehir'den üreticiye kuzu yemi ve meyve fidanı
0
Bu mesaja dikkat! Siz de dolandırılmayın!
Bu mesaja dikkat! Siz de dolandırılmayın!
0
Başkan Batur Gültepe esnafı ile buluştu
Başkan Batur Gültepe esnafı ile buluştu
0
Gübre fiyatları sürekli artıyor. Tarımda da gidişat kötü!
Gübre fiyatları sürekli artıyor. Tarımda da gidişat kötü!
0
İzmir Ekonomi Üniversitesi 22 kişi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi 22 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.