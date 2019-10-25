Tehlikeli yolculuk tepki topladı

İzmir'de, 4 gencin hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunup paten sürmesi başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Tehlikeli yolculuk tepki topladı
25 Ekim 2019 Cuma 00:00

İzmir'de, dün sabah saatlerinde, dört genç, hareket halindeki kamyonetin arkasına tutunup, paten sürerek yolculuk yaptı. Çocuklardan biri dengesini kaybederken, yanındaki iki arkadaşının yardımıyla yeniden hareket eden kamyonete tutundu. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, çocuklardan birinin kamyonet kırmızı ışıkta durduktan sonra ellerini bıraktığı, kamyonet hareket ettikten sonra arkadaşlarının yardımıyla yeniden kamyonete tutunduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ise kullanıcılar tarafından tepki topladı.

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