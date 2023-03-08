İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Özdere’de yapımı tamamlanan ve depremzedelerin kullanımına sunulan Gençlik Kampı’nı ziyaret etti. Afet bölgesinden İzmir’e gelen yurttaşlar için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Başkan Soyer, “Tek dileğimiz, yeni bir hayat kurana kadar vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’e gelen depremzedelerin misafir edildiği İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Özdere’deki Gençlik ve Spor Kampı’nı ziyaret etti. Başkan Tunç Soyer, 105 depremzedenin konakladığı tesisteki çamaşırhane, oyun alanı, yemekhane ve sosyal tesisleri gezerek ekiplerden bilgi aldı. Tesis turunun ardından konteynerlerde yaşayan depremzedelerle sohbet eden Başkan Soyer, ihtiyaç ve talepleri dinledi.



“Tek dileğimiz dertlere derman olmak”

Gençlik kampı olarak hazırladıkları ve içinde 200 kişinin kalabileceği konteyner alanı bu tesisi öncelikle depremzedelere açmaya karar verdiklerini aktaran Başkan Soyer, “Çok hızlı bir şekilde konteynerlerin tefrişini tamamladık. Eğitim vakıflarımızın, özellikle Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın çok ciddi katkıları oldu. Odaların tefrişi, çamaşırhanelerin, kurutma makinelerinin, arıtma tesisinin eklenme çalışmalarını onlar yaptı. El birliğiyle burası hazır hale getirildi. Çoğunlukla Hatay ve Adıyaman’dan engelli çocuklarımızın içinde yer aldığı aileler yerleşti. Bugün de onları ziyaret ederek bir ihtiyaçları olup olmadığını öğrenmeye geldim. Çok şükür buradaki arkadaşlarımızın sunduğu hizmetlerden ve imkanlardan memnunlar. Bizim de tek dileğimiz, yeni bir hayat kurana kadar vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak, acılarını hafifletmek ve yeni hayatlarına hazırlık yapmalarına fırsat tanımak” ifadelerini kullandı.



“İzmir’de 60 binin üzerinde depremzede vatandaşımız var”

İzmir’e gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için tüm imkanların seferber edildiğini söyleyen Başkan Soyer, ”Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı depremzedelerimiz için kullanıyoruz. Örnekköy, Buca, Bornova tesislerimizi açtık. Ne kadar imkanımız varsa hepsini depremzedeler için kullanıyoruz. İzmir’e gelen yaklaşık 60 binin üzerinde depremzede vatandaşımız var. Biz de gücümüz yettiğince erişebildiklerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Maalesef acılar çok büyük. El birliğiyle bu acıları hafifletmeye çalışıyoruz ” diye konuştu.



“Mart sonunda konteyner kentler hazır olacak”

Deprem bölgesinde eş zamanlı olarak yürütülen konteyner kent çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Soyer, “Mart sonuna kadar Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Hatay’da konteyner kentleri tamamlayıp kullanıma açacağız. Biz konteynerleri burada kurduğumuz atölyelerde kendimiz imal ediyoruz. Montajını da deprem bölgesindeki kaynakçılarımız, demircilerimiz yapıyor. Bu anlamda çok hızlı yol alıyoruz” dedi.



Spor tesisinden çamaşırhaneye tam kapasiteli tesis



Depremzede misafirlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan tesiste 47 konteyner ev yaklaşık 200 kişi konaklama kapasiteli. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı personelinin hizmet verdiği tesiste yemekhane, kafeterya, çamaşırhane, resepsiyon, oyun odası, psikososyal görüşme odası, revir, kıyafet odası, spor salonu bulunuyor. Depremzedelerin konaklama, beslenme, giyim, temizlik ve hijyen malzemeleri ihtiyacı karşılanıyor.