Tek odada yaşam mücadelesi veren çifte yardım

Konak'ta zihinsel engelli eşiyle birlikte tek odalı evde yaşam mücadelesi veren fiziksel engelli Veli Oruç'un (62) yardım isteği duyuldu. Konak Belediyesi, evin boya badanasını yaptı, Kızılay ise eşya yardımında bulundu.

Tek odada yaşam mücadelesi veren çifte yardım
08 Ocak 2020 Çarşamba 14:25

Konak İkiçeşmelik semtindeki bir binada, tek odalı evde zihinsel engelli eşi İnci Oruç ile yaşam mücadelesi veren Veli Oruç, 2015 yılında, Yeşilyurt semtinde yolda çöp tenekesinden kağıt toplarken, TIR'ın çarpması sonucu yaralandı. Sol omuz kemiği zedelenen, hastanedeki tedavisinin ardından evine dönen Oruç, tam olarak iyileşemedi. Yüzde 41 fiziksel engelli raporu bulunan Oruç, engelli maaşı ve gücü yettiğinde kağıt toplamaya çıkarak kazandıklarıyla eşi ve kendisinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

Sesimiz duyuldu

Tek odada zor şartlar altında yaşamına devam eden Oruç'un yardım talebi duyuldu. Konak Belediyesi ekipleri evin boya ve badanasını yaparak; dolap, ekmeklik, battaniye, halı, yastık gibi ev eşyası yardımı yaptı. Kızılay ekipleri ise eve ek baza ve yiyecek yardımı sağlayarak, Oruç çiftinin hayat kalitesine yükseltmek adına fayda sağladı. Birkaç hayırseverin de para yardımı yaptığını söyleyen Oruç, "Allah'a şükür sesimiz duyuldu. Evimiz daha yaşanabilir hale geldi. Manevi olarak hiçbir ihtiyacımız kalmadı ama geçimimizi sağlamamız için hala paraya ihtiyacımız var. Ben engelli olduğum için çalışamıyorum" dedi.

 

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