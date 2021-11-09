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Tekerlekli sandalyeler artık bisiklet yollarında

İzmir Büyükşehir Belediyesi görme engellilerin ardından bedensel engellileri de bisikletle buluşturacak yeni bir uygulama başlattı. Engelli bireyler BİSİM noktalarından temin edebilecekleri bağlantı aparatıyla bisiklet keyfine ortak olacak. Engellilerin eşit yaşam hakkına vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Amacımız bu şehirde yaşayan herkesin, İzmir’de yaşamaktan aynı oranda keyif alabilmesini ve mutlu olabilmesini sağlamaktır” dedi

Tekerlekli sandalyeler artık bisiklet yollarında
09 Kasım 2021 Salı 11:57

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer görme engelli bireylerin, bisiklet keyfini özgürce yaşamaları için Türkiye’de ilk defa hayata geçirilen iki sürücülü (tandem) bisiklet uygulamasının ardından şimdi de tekerlekli sandalyelerle bisiklet arasındaki engeli kaldırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk defa başlatılan uygulama sayesinde bedensel engeli bireyler, Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (BİSİM) istasyonlarından tedarik edecekleri özel parça sayesinde tekerlekli sandalyelerini bisikletlere bağlayıp sevdikleriyle bisiklet dostu şehir İzmir’in tadını çıkarabilecek.

Uygulama nasıl olacak?


Tekerlekli sandalye kullanan yurttaşlar 0232 433 51 55 numaralı telefon üzerinden BİSİM Çağrı Merkezi’ni arayarak gerekli aparatı, 10 TL karşılığında talep edebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin motosikletli kuryeleri, BİSİM istasyonlarına gelerek 15 dakika içinde tekerlekli sandalyelerin BİSİM veya şahsi bisikletlere montajını sağlayarak kullanıma hazır hale getirecek. Bisiklet turunun ardından ekipler, yine telefon aracılığıyla engelli bireyin gezisini sonlandırdığı noktadan söküm işlemini yaparak aparatı teslim alacak.

“Engelleri kaldırıyoruz”


Uygulamanın engelli vatandaşlarımızın erişilebilir ve engelsiz bir şekilde yaşama dahil olmasına katkı sağlayacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Engelli yurttaşlarımızın özgürce bisiklete ulaşmasını sağlıyoruz. Artık engelli hemşehrilerimiz sevdikleriyle Körfez kıyılarında bisiklet sürebilecek. Deniziyle, güneşiyle, yeşiliyle güzeller güzeli İzmir’in tadını artık hep birlikte çıkaracağız. Amacımız bu şehirde yaşayan herkesin, İzmir’de yaşamaktan aynı oranda keyif alabilmesini ve mutlu olabilmesini sağlamaktır”  dedi.  

Etiketler; #izmir #engelli bisiklet yolu #bisim #izmir büyükşehir
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