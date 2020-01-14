Tekne faciasında ölen göçmenler akraba çıktı

Çeşme'de yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan ve 8'i çocuk 11 göçmenin hayatını kaybettiği facianın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu sürerken, teknede bulunan 19 göçmenin Suriye uyruklu ve akraba oldukları öğrenildi.

Olay, cumartesi saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Ardıç Koyu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 19 göçmenin bulunduğu fiber tekne koydan çıktı ve bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarını duyanlar durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bulunan göçmenlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk, 1'i hamile 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarılan 8 kişi ise sağlık ekiplerince Çeşme Alpen Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtarılan 8 kişinin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Almanya'ya gitmeyi hayal ediyorlarmış

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için fiber tekneye binen 19 göçmenin, Suriye uyruklu ve birbirleriyle akraba oldukları öğrenilirken, yaklaşık 9 yıl önce Suriye'de çıkan iç savaş sebebiyle Haseke kentinden göç ettikleri belirtildi. Yakınları, göçmenlerin Manisa'nın farklı ilçelerinde ikamet ettiğini ve amaçlarının Almanya'ya gitmek olduğu söyledi. Meydana gelen tekne faciasında kardeşini, kızını ve 2 torununu kaybeden İbrahim Gazi, akrabalarını ikna edemediklerini belirterek "Perişan haldeyiz. 'Yapmayın' dememize rağmen bizi dinlemediler ve yanlış yaptılar. Ülkemizden sürgün edildik. Başka şansları kalmamıştı" dedi. Öte yandan, tekne faciasında hayatlarını kaybedenlerin yakınları, sabah erken saatlerde İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu önüne gelerek cenazeleri beklemeye başladı. Cenazelerin, Manisa ve İzmir'de toprağa verileceği belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Suriye uyruklu 11 göçmenin hayatını kaybettiği facianın ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, ilk olarak organizatör olduğu iddia edilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusunun ve yapılan incelemelerin ardından 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.