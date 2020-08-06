Tekne faciasında ölenlere son veda

İzmir'in Foça ilçesinde, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü gezintiye çıktıkları teknenin alabora olması üzerine hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı

4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralı kurtarıldığı tekne faciasında kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları ise sürüyor. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü, Eskifoça'nın Kumburnu mevkisinden denize açılan ve içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Ekipler, Kaan Niyazi Özerman (19) ile Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14) ve Mustafa Güzel'i (29) yaralı, teknenin sahibi de olan kaptan Adem D.'yi ise sağlıklı bir şekilde kurtardı. Şennur Avcı (41) ile Şermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cansız bedenleri bulundu. 9 yaşındaki Sarp Göksoy ise suda kayboldu.

Küçük çocuğu arama çalışmaları sürerken anne Şermin Özerman ile ilk eşinden olan kızı Elif Naz Özerman ve dini nikahlı eşinden olan oğlu Çınar Ege Göksoy için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeleri önce evlerinin önüne getirilen anne ve çocukları için Cumhuriyet Pazaryeri Cami'nde kılınan cenaze namazına, ailenin yakınları ile komşuları katıldı.

Tekneden sağ olarak kurtarılan Kaan Niyazi Özerman (19) taziyeleri kabul etti. Anne ve çocukları, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı faciada yaşamını yitiren Şennur Avcı ise önceki gün Konak ilçesi Eşrefpaşa semtindeki Çinili Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

Sarp hala bulunamadı

İzmir'in Foça ilçesinde Kurban Bayramı'nın üçüncü günü alabora olup batan ‘Egem’ isimli tekneden denize düşerek kaybolan 9 yaşındaki Sarp Göksoy'u arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeyi, gece-gündüz 2 botla taramayı sürdürürken, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, su altında arama çalışması yapıyor.

Arama çalışmaları teknenin alabora olup battığı Orak Adası, Atatürk Adası ve Metelik Adası bölgesini de kapsayan 4 kilometrekarelik alan ile çevre plajlar ve sahillerde gerçekleştiriliyor. Sualtı aramalarının 35 metreye varan derinlikte gerçekleştiği öğrenilirken, tüm çabalara rağmen Sarp'ın izine henüz ulaşılamadı.