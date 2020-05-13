Tekneleri alabora olan 3 kişiyi polis kurtardı

Karaburun'da, açıldıkları yelkenli tekne alabora olan 3 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Tekneleri alabora olan 3 kişiyi polis kurtardı
13 Mayıs 2020 Çarşamba 20:19

Olay, öğleden sonra Kuyucak Limanı ve Büyükada arasında meydana geldi. İçinde 3 kişi olan yelkenli tekne, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora oldu. Teknenin battığını görenler durumu deniz polisine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karaburun Deniz Limanı Büro Amirliği'nden polis botu sevk edildi. Teker teker bota alınan 3 kişi, ardından karaya çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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