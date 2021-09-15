Tekstil sektörünün kalbi İzmir’de atıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fashion Prime ve Fashion Tech fuarlarının açılışını yaptı. Sektöre desteklerinin artarak süreceğini belirten Başkan Tunç Soyer, “İki bütünleşik fuar olarak ele aldığımız Fashion Prime ve Fashion Tech pandemi sonrasında tekstil sektörüne yeni bir nefes ve hayat verecek” dedi

Türkiye’de tekstil sektörünün tüm ihtiyaçlarının aynı anda sergilendiği ilk fuar Fashion Prime – Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ve tekstil makineleri ve teknolojileri alanında bu yıl ilk kez yapılan FashionTech – Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde; İZFAŞ tarafından düzenlenen 4. Fashion Prime ile sektör temsilcileri, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

İzmir’i sektörün cazibe merkezi yapacağız

Pandemi döneminin ardından, Türkiye’nin en büyük fuar merkezi Fuar İzmir'in kapılarını yeniden açtığını belirten Başkan Tunç Soyer, “Fuarımız, İzmir ve Türkiye’yi dünyayla buluşturmaya devam ediyor. Tüm lokomotif sektörlerimize can veriyor. TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne sahip Fuar İzmir’de 278 katılımcı firma ve ziyaretçilerimizle bir aradayız. Türkiye’nin öncü sektörlerinden tekstilin kalbi üç gün boyunca Fuar İzmir’de atacak. Amacımız İzmir ve Ege Bölgesi’ni kumaş ve konfeksiyon yan sanayisinin en önemli cazibe merkezi haline getirmek. Hazır giyim üreticileriyle kumaş ve konfeksiyon yan sanayicilerini buluşturarak üretime ve ihracatımıza destek veriyoruz. Biliyorum ki iki bütünleşik fuar olarak ele aldığımız Fashion Prime ve Fashion Tech tekstil sektörüne pandemi sonrasında yeni bir nefes ve hayat verecek” dedi.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Konfeksiyon Yan Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özpehlivan, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Salkım, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkan Yardımcısı Hayati Ertuğrul, Ege Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş da açılış töreninde konuşarak fuarların sektöre fayda getirmesini diledi.

Açılış sonrasında Makine ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu. Ödülleri Başkan Soyer verdi. Törenin ardından Başkan Soyer ve beraberindeki heyet fuarı gezdi ve katılımcılarla bir araya geldi. Başkan Soyer, Hollanda polisine üniforma üreten İzmirli bir firmanın standını da ziyaret etti.

İki fuarda 278 katılımcı

Moda ve hazır giyim sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üreten ve bu ürünlerin ticaretini yapan tedarikçileri bir araya getiren ve ticari bağlantılar kurulmasına aracılık eden fuar, yapılacak ikili iş görüşmelerle de sektörün ihracatına büyük katkı sağlamayı hedefliyor. Kumaş çeşitleri ve aksesuarlar başta olmak üzere hazır giyim sektörünün tüm bileşenleri ile trendlerini profesyonel ziyaretçiye sunacak olan Fashion Prime, defileleri, atölyeleri ve aksesuar, kumaş, hazır giyimden oluşan üç ayrı “Trend Area” alanıyla da sektöre ışık tutuyor. Fuar Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Özbekistan’dan toplam 162 katılımcı ile kapılarını açıyor. Fuara tüm Türkiye’nin yanı sıra Azerbeycan, Balkanlar, Gürcistan, İran, Ortadoğu ve Rusya’dan profesyonel ziyaretçi geliyor. Hazır giyim ve konfeksiyon üretiminde kullanılan makine ve teknolojilerin yanında tekstil makineleri ile tekstil baskı teknolojilerinin sergilendiği Fashion Tech Fuarı’na ise Bursa, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ’dan 116 marka katılıyor. Fuar Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika, Türki Cumhuriyetler ve tüm Türkiye’den ziyaretçilerini ağırlıyor.