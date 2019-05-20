Teleferik artık daha pahalı

Balçova'da bulunan teleferik tesislerine zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dede Dağı'na çıkan ve gidiş-dönüş ücreti 9 TL olan teleferiğe yüzde 45 zam oranında zam yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova'da bulunan teleferik tesislerine zam yaptı. Dede Dağı'na çıkan ve gidiş-dönüş ücreti 9 TL olan teleferiğe yüzde 45 zam geldi, fiyat 13 TL'ye yükseldi. Daha önce olduğu gibi, 5 yaşının altındaki çocuklar için ücret ödenmeyecek.

Hangi saatler arasında çalışıyor?

Çeşitli bakımlar nedeniyle uzun süredir kapalı olan ancak Mart ayında yeniden açılan Balçova Teleferik Tesisleri, birçok vatandaşın hafta sonlarında ziyaret ettiği adreslerden biri haline geldi. Teleferik, vatandaşları 8 kişilik vagonlarıyla 4 dakikada Dede Dağı'nın zirvesine çıkarıyor. Tesis saat 10.00'da açılıyor ve 22.00'de kapanıyor, pazartesi günü dışında tüm günler hizmet veriyor.

Nasıl gidilir?

İzmir'in herhangi bir bölgesinden Fahrettin Altay Aktarma Merkezi'ne geldikten sonra (Metro veya vapurla) Balçova otobüslerine binerek Balçova Teleferik Tesisleri'nde inebilirsiniz. Teleferik Tesisleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin tam karşısında yer alıyor.

Alo Teleferik

İzmir Balçova Teleferik Tesisleri'yle ilgili 433 51 55 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.